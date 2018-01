Google Plus

El último entrenamiento de la primera vuelta | Foto de Miguel López Mallach

Coutinho y Yerry Mina se encontraban en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tiempo antes del entrenamiento, donde posaban para los medios de comunicación antes de que el colombiano entrenara por primera vez a las órdenes de Ernesto Valverde y se presentara ante sus nuevos compañeros de equipo y antes de que el brasileño, siguiera con su proceso de recuperación, con el objetivo de volver lo antes posible a los terrenos de juego.

El colombiano ha participado en una sesión que tuvo lugar tan sólo cuatro horas después de su presentación como azulgrana. Saliendo al césped con Leo Messi y Luis Suárez, quienes han hecho de anfitriones, el colombiano daba sus primeros pasos en un campo de entrenamiento en el que como decía ya en la rueda de prensa de su presentación, esperaba triunfar.

Una bonita bienvenida para Mina

Como bienvenida, el colombiano recibió unos aplausos por parte de sus compañeros, que ya con Arda Turan fuera de Can Barça, se rendían a un recién llegado que se había presentado por todo lo alto a petición de un “Txingurri” que cerraba su último entrenamiento de una primera vuelta en la que el FC Barcelona sigue invicto en cuanto a derrotas.

El colombiano no sólo se ha visto querido por sus compañeros en sus primeros días en Can Barça, sino que también se ha sentido arropado por sus compatriotas, los colombianos, quienes han viajado y hecho kilómetros para ver la presentación de su mejor defensa, en vivo y en directo. En la presentación no ha faltado ni baile, ni ovación para un Mina, que ha hablado en catalán y ha sabido conquistar a la afición culé.

Con vistas a Anoeta

Con vistas a Anoeta, el Barcelona se entrenaba con Paco Alcácer y Samuel Umtiti, a la vez que siguen esperando el alta médica.

El entrenamiento sólo ha contado con una ausencia, la del jugador brasileño, Philippe Coutinho, que recién llegado al equipo y procedente de la Premier League, está ultimando su proceso de recuperación, para reaparecer en unos días en el Camp Nou, una reaparición que se intuye que será a finales de este mes de enero, contra el Alavés de Abelardo.

En el entrenamiento, también estuvieron presentes Dembélé y Piqué, quienes con molestias arrastradas desde el partido de vuelta de los octavos de la Copa del Rey contra el Celta, se han entrenado con normalidad con vistas al partido de este domingo y a partidos que serán decisivos, como el de Copa del Rey ante el Espanyol.