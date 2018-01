Fali: "El vestuario está muy jodido"

Google Plus

Fali, en el saludo entre jugadores del Barça B y Valladolid antes de empezar el partido | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Ni unos ni otros hicieron méritos suficientes para llevarse los tres puntos, en un encuentro sin ocasiones claras de gol, que se acabó decidiendo por un detalle, el acierto de los pucelanos ante la ineficacia culé. El Barça B continuará una semana más sumergido en puestos de descenso, hagan lo que hagan sus rivales en la parte baja de la clasificación. Ante esta circunstancia, dando la cara ante la prensa después del partido como ya es habitual en él, Fali habló de un vestuario que se encuentra muy afectado.

El futbolista no pudo ocultar su descontento tras el nuevo tropiezo del filial. "Después de una derrota siempre se está mal. La dinámica que tenemos no es la mejor, y el vestuario está muy, muy jodido", dijo. Fali destacó la actitud del conjunto ante el Valladolid: "La semana pasada estuvimos muy bien, era un campo difícil, la actitud estuvo muy bien, y hoy igual. El equipo ha competido muy bien, la primera parte hemos estado ahí, ha sido un duelo difícil para ambos equipos. En la segunda los detalles han decidido. En cualquier detalle nos meten un gol y nosotros no los metemos, hemos de intentar cambiar esta dinámica".

Los cambios tácticos de Gerard López no son ningún problema para el conjunto, según el valenciano. "En el equipo estamos dispuestos a todo en el sistema que nos pongan. En la primera mitad nos hemos encontrado muy cómodos y en la segunda igual, el sistema ha estado muy bien, nos hemos adaptado y hemos hecho un buen partido con este sistema", señaló.

No hemos tirado la toalla, esto es muy largo, hemos de estar más unidos que nunca

En cuanto a las nuevas incorporaciones, Fali se manifestó así: "Ha venido Christian, y todo lo que llegue para ayudar bienvenido sea. Y si no, nosotros tenemos que tirarlo para adelante, estamos capacitados para eso, no hemos tirado la toalla, esto es muy largo. Los que estamos en el vestuario ahora hemos de estar más unidos que nunca, porque en las buenas es muy fácil estar juntos, pero es en las malas cuando se tiene que ver. Aunque seamos niños, se ha de aprender a ser más maduros".

Obligación de ganar

El hecho de estar en puestos de descenso preocupa al colectivo, según reconoció el futbolista: "Estamos muy jodidos porque estamos ahí, pero la Segunda División es muy larga. Cuando ganas dos partidos estás ahí arriba, cuando pierdes dos estás aquí. Nosotros tenemos que ganar un partido ya, la semana que viene tenemos otra oportunidad y vamos a intentar aprovecharla".

Al ser preguntado sobre si cargaba más peso en la mochila por ser uno de los que visten el brazalete, Fali respondió así: "Como capitán y si no lo fuese, intento ayudar el máximo posible. Todos estamos para eso, estamos intentando dar lo máximo, no nos estamos dejando nada, pero las cosas no nos están saliendo como nosotros quisiéramos. Toca seguir, el hacer siempre esto algún día nos dará el premio y esperemos que sea lo antes posible".

Por último, el centrocampista se mostró transparente a la hora de valorar si la clasificación del Barça B le parecía justa. "Yo creo que sí, soy sincero. Soy muy autocrítico, seguramente el más culpable del equipo sea yo por veterano. Creo que si estamos ahí es por algo, no estamos haciendo las cosas del todo bien. Hay partidos que se nos han escapado, pero hay otros en los que hemos empatado o ganado sin merecerlo, si el equipo está ahí por algo es, hay que apretar más, hemos de estar más juntos que nunca. A base de insistencia tiene que cambiar esto", concluyó.