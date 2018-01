Fran Sánchez: “La actitud que hemos tenido en la primera vuelta es fundamental”

Google Plus

Fran Sánchez dirigiendo al Barça femenino | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El técnico del conjunto catalán fue claro en cuanto al nivel de actitud que quiere de las suyas de cara a esta segunda vuelta de la competición: “Comienza la segunda vuelta, hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible, y ahora en este inicio de año que hemos tenido varias semanas para trabajar y mejorar, necesitamos hacer un partido con garantías. Creo que la actitud que hemos tenido en la primera vuelta es fundamental para poder ganar los partidos, y además hacerlo de la mejor manera posible”.

Sánchez hizo hincapié en la importancia de todas los integrantes del equipo de cara a lo que viene de competición: “Están bien, con ganas, ahora que ya estamos llegando al tramo clave de la temporada, tienen que sentirse todas con muchas ganas y con el empeño de poder afrontar de la mejor manera los partidos”.

"Morroni nos aportará mucho con su largo recorrido" Acerca del nuevo fichaje, Morroni, Fran dejó claro la importancia que tendrá en el equipo en esta parte de la competición: “Vendrá bien. Es una lateral izquierdo con mucho recorrido. Desde la baja de Leila, Melani lo está jugando todo y no es fácil aguantar ese ritmo, con la cantidad de partidos que vendrán, estamos muy contentos con Melani y con la temporada que está realizando, pero necesitamos un recambio en esa posición para que haya opciones de tener alternancias”.

Por último, el entrenador de la sección femenina del FC Barcelona no quiso desvelar si hará rotaciones este domingo ante el Real Zaragoza, aunque el bagaje de las mañas fuera de casa no sea el mejor de los equipos de la división: “Nosotros siempre intentamos preparar el partido pensando en qué podemos hacer, y a partir de ahí luego pensamos en que piezas disponer sobre el terreno de juego, intentamos poner las más adecuadas, y en este partido no es una excepción, lo haremos de la misma manera”.