Gerard López: "No sacrificaré la formación para conseguir resultados"

Google Plus

Gerar López: "No sacrificaré la formación para conseguir resultados". Foto: VAVEL.

Salió Gerard López a la rueda de prensa posterior al encuentro que enfrentó al filial del Barcelona frente al Valladolid y que se decantó hacia el lado visitante por la mínima (1-0).

"Partido igualado bien competido sin excesivas ocasiones ni para uno ni para el otro, se ha decantado por pequeños detalles y como viene siendo habitual ha caído en contra cuando quedaban 10 minutos."

Cuando le preguntaron por el cambio de dibujo, Gerard dijo que: "el hecho de reforzar con 3 centrales era para que en la salida tuviésemos un hombre más dentro, Busquets no viniese a sacar la pelota y darle mas libertad a Miranda por la banda juntando a Arnáiz en el centro."

"El equipo ha estado bien, no tengo la sensación de que hayamos dado un paso hacia atrás"

"El aspecto psicológico del equipo está tocado, necesitamos una reacción en forma de resultado, intentaremos hacerlo esta semana en Tenerife, no hay otra que seguir trabajando."

"No estoy descontento con el partido, pero si con el resultado lógicamente, porque no conseguimos abrir la lata y ellos sin haber hecho prácticamente nada por un detalle acaban marcando un gol y te liquidan."

"El equipo anímicamente está tocado por el resultado y la situación que no es cómoda para nadie, pero es un aprendizaje para ellos que les ha tocado vivirlo conmigo e intentaremos sacarlo adelante, los jugadores que lleguen le darán un plus al equipo y estoy convencido de que saldremos adelante como esta plantilla ya ha hecho en otras ocasiones."

Cuando le preguntaron por cual era el objetivo: salir de los puestos de descenso o encontrar la tecla del buen juego, Gerard dijo que: "Es todo en conjunto, la situación no es fácil, en un equipo con más experiencia seguramente se pueda gestionar mejor pero en un equipo con tanta juventud y la falta de este punto de tranquilidad hace que los jugadores se encuentren en unas situaciones que no han vivido nunca y gestionar eso es complicado, faltan un par de buenos resultados, hay que enganchar la racha positiva."

A la pregunta de a qué puede aspirar el Barça B, el míster comentó que: "el objetivo es doble, la salvación de la categoría y mejorar a los jugadores para que puedan ir asomando la cabeza y dando el paso hacia el primer equipo, se esta demostrando que lo estamos haciendo bien con Arnáiz y Aleñà o los juveniles que están viniendo con nosotros, es una buena noticia, y en la otra nos falta este punto de cambio de dinámica pero la sensación en general es que no somos muy inferiores a todos los rivales a los que nos estamos enfrentando últimamente a excepción de 2 o 3 partidos que se nos han descontrolado, la sensación de los otros 20 partidos de liga es que podría haber caído para cualquier lado y normalmente ha ido en contra."

"Los minutos dependen de como entrenen y como se lo merezcan, pero esta claro que un joven en una buena dinámica de equipo entra en mejores condiciones, y con la dinámica negativa como la que tenemos ahora, para un joven llegar y competir en una categoría profesional y con la sensación de que el equipo no tiene este punto de confianza suficiente para que los jugadores crezcan,no es fácil pero no sacrificaré la formación para conseguir resultados."

En cuanto al tema fichajes: "Se está valorando diferentes opciones, lo llevan más desde la secretaria técnica del club, yo estoy esperando a que se decidan estas alternativas que podemos tener, no solo con los delanteros centros, sino con toda la plantilla."