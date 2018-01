Fran Sánchez: "Nosotras hemos propuesto más que el rival"

Google Plus

Fran Sánchez en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, imagen de archivo | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El Barça volvió a conseguir los tres puntos en un encuentro que parecía más asequible de lo que fue. El Zaragoza se plantó en la Ciudad Deportiva con la idea de poner las cosas difíciles a un conjunto que le metió nueve goles en el partido de ida. "Es un hecho bastante aislado. Resultados como ese se dan pocas veces. Los rivales crecen y mejoran las cosas que hacen mal para seguir adelante, nos pasa igual. Ellas han estado más sólidas en defensa y el partido ha estado abierto, en parte porque nuestro gol no ha llegado hasta el final", comenzó Sánchez cuando fue preguntado por el encuentro.

"El 50% del tiempo el partido he estado parado en la primera mitad" "Las cosas no siempre salen cómo uno quiere. Hemos controlado el encuentro en su mayoría. Es cierto que algunos momentos han sido más de ida y vuelta. De hecho, en la primera mitad el balón no ha estado en juego veintidós minutos, casi el cincuenta por ciento del tiempo. Eso nos perjudica", añadió.

En Can Barça la planificación de la temporada acostumbra a montar plantillas cortas para poder dar oportunidades a las canteranas. En el primer equipo femenino la realidad es otra, puesto que hay muchas futbolistas. Sin embargo, ante las aragonesas, debutó Candela. "Estoy contento porque lleva muchas semanas con nosotras. El debut es el premio al esfuerzo. Es una futbolista joven que tiene mucho recorrido por delante. La idea es que las jugadoras del B tengan presencia cuando haya bajas. El filial debe estar preparado", comentó el técnico catalán.

A raíz del debut de Candela, también se le preguntó qué opinaba del fichaje de Morroni, futbolista hasta ahora del París Saint-Germain: "Se tiene que adaptar. Viene a un sitio nuevo, con diferente metodología de entreno. La idea es que se incorpore lo más rápido posible. Nos da opciones porque Melanie está muy cargada y aún nos queda media temporada. Ella viene del PSG por lo que tiene experiencia. Veremos si en estos quince días de parón podemos introducirle algunos conceptos para que desarrolle en su posición".

"La idea es que se incorpore lo más rápido posible" Fran Sánchez gusta de salir a los encuentros con el sistema 4-3-3. Así ha sido gran parte de la temporada. "Estamos adaptadas a esta manera de jugar. Hoy no hemos encontrado los espacios y hemos fallado por el centro. La idea es siempre encontrar los huecos; hay días que puedes por el interior porque el rival está pendiente de tus bandas pero hoy ha sido al revés. Vamos alternando", analizó.

"La sensación al principio era que no terminábamos de llegar bien por bandas, por eso he probado a cambiar a Lieke y Alves de banda. En la segunda mitad hemos buscado tenerlas a pie cambiado pero no hemos encontrado buenos centros por lo que hemos vuelto a cambiar. Al final son futbolistas de nivel que pueden desarrollarse por ambas bandas", comentó el técnico blaugrana.

"No hemos tenido la sensación que se nos escapaba el partido porque creo que el rival no ha chutado. Cuando el marcador es de 1-0 y el encuentro está así cualquier acción en contra impone respeto. En este sentido debemos aprender que aquí todas se juegan cosas. Comenzamos la segunda vuelta y todos necesitan puntos para evitar descenso, ganar la liga o entrar en Copa de la Reina y en este sentido todos van al máximo, nadie regala nada porque cada punto es valioso", finalizó.