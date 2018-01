Ernesto Valverde: "Nos hemos quitado una espina importante"

Ernesto Valverde en sala de prensa (imagen de archivo) | Foto: Miguel López Mallach, VAVEL

Victoria a la épica. El Barcelona se llevó los tres puntos en un encuentro correoso y trabajado, ante un conjunto que le puso las cosas complicadas al líder. La Real Sociedad se había convertido en un escollo para los azulgrana, puesto que cada vez que visitaban Anoeta perdían tres puntos. Sin embargo, la mala racha desaparece con la victoria por 2-4.

"Ha habido momentos en los que la Real Sociedad ha estado mejor porque han sido más efectivos, aunque nosotros hemos empezado mejor con las primeras aproximaciones. Ha sido muy complicado, nos apretaban arriba y nos costaba salir. Cuando estábamos en su campo teníamos la sensación de crear peligro y viceversa. El gol al término de la primera parte nos ha ayudado a salir con la presión alta en los segundos cuarenta y cinco para que no estuvieran cómodos. Hemos creído que lo podíamos conseguir, yendo hacia adelante en un campo complicado, con un rival que juega bien y nos tiene tomada la medida", comenzó Valverde.

"He agradecido el final del partido. Cada gol ha tenido su misterio. Marcar el 2-1 nos ha ayudado para tener la sensación que estaba cerca. Los dos equipos han acusado los tantos. Al final nosotros hemos ido a ganar el partido", añadió.

La victoria en Anoeta

El FC Barcelona no conseguía ganar en Anoeta en Liga desde Mayo de 2007. Casi once años que el Barça contabilizaba los encuentros por derrotas en San Sebastián. Sin embargo, el maleficio se rompió con la victoria en el primer encuentro de la segunda vuelta. Ernesto Valverde ha conseguido algo muy complicado y que entrenadores como Pep Guardiola tampoco lograron.

"Se pueden perder puntos en cualquier campo porque hay equipos muy buenos. Nuestra intención es intentar generar en los rivales que somos un conjunto complicado de batir. Estoy contento por haber ganado aquí, nos hemos quitado una espina muy importante. Además, la forma de conseguirlo, superando una dificultad y remontando dos goles también ha ayudado", reconoció el Txingurri.

La perspectiva rival y la recuperación culé

Toni Kroos realizó unas declaraciones en las que reconocía que el objetivo del Real Madrid era quedar entre los cuatro primeros, para tener plaza de UEFA Champions League. Una actitud que ha sorprendido a muchos puesto que da a entender que los blancos se pueden haber rendido por la lucha del título liguero, una realidad que Valverde vislumbra de otra manera: "Yo si fuera ellos, no daría la liga por perdida, y de hecho no creo que lo hagan. El Madrid quizás es más complicado porque está más lejos, pero nadie renuncia a poder alcanzarnos a pesar de la distancia".

"Los puntos hay que conseguirlos, esto es complicado para todos. No hacemos ninguna proyección de puntos puesto que nuestro objetivo es sumar los tres de cada jornada. Para que haya una buena racha tienen que influir factores como la forma, el calendario o el ánimo. Comenzamos mal, ahora estamos mejor. Los contrarios juegan y son buenos por eso hay que apretar", comentó el técnico.

"Nosotros no nos planteamos grandes cosas. Mejor ir paso a paso y no entrar con dinámicas catastróficas. Cuando pierdes dos partidos no es el fin del mundo y cuando ganas no has conseguido nada. Hay que aislarse y mantenerse en el punto medio. Esperamos seguir así y mejorar en lo que se pueda", matizó el ex del Athletic Club.

La no inclusión de Iniesta y el adiós de Arda

Andrés Iniesta no salió de inicio en Anoeta y tampoco pudo gozar de ningún minuto en San Sebastián: "He pensado que la climatología y el estado del terreno no le ayudarían. También he creído que André Gomes nos podía ayudar más con la gente de banda como Odriozola, Prieto y Canales. A medida que ha avanzado el partido ya no le he sacado, pero está bien".

"El entrenador tiene que decidir entre unos jugadores y otros. Ha entrenado bien pero decides que juegue Messi, Suárez o Piqué en detrimento de otros. Esa es la razón de que no haya cuajado aquí. Somos muchos en plantilla, y con mucha calidad, es complicado hacerse un hueco. Le deseamos mucha suerte en Turquía", finalizó el técnico del Barcelona en referencia a la salida de Arda Turan.