Valverde fulmina al maleficio de Anoeta

Valverde fulmina el maleficio de Anoeta | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Conociendo los antecedentes por las estadísticas que reflejan un maleficio total en Anoeta desde 2007 hasta hace apenas un año, los azulgranas han conseguido sumar los tres puntos y consolidar el primer puesto de la clasificación aún más, tras ganar a los blanquiazules en un campo complicado, en el que en la primera parte, todo parecía darle la victoria al equipo de Eusebio Sacristán.

El FC Barcelona regresaba a Anoeta puesto en precedentes y con la mente puesta en una victoria que parecía lejana en la primera parte del encuentro. En el minuto 11, William José confirmaba el gafe de un Barcelona que poco sólido en defensa y desubicado, no se encontraba en un campo en el que parecía acabarse la buena racha de un Ernesto Valverde que había apostado por un 4-4-2 y al que la jugada no le estaba saliendo nada bien. Con un Barcelona reacio a responder a un primer gol, la Real Sociedad tomó ventaja y se adelantó de nuevo en el marcador con un gol de Juanmi, lo que parecía encaminar el partido hacia la primera derrota del equipo culé.

Ni la lluvia pudo con el Barcelona

Valverde veía una pequeña luz al final del túnel en el momento en el que Paulinho conseguía recortar distancias, algo que hizo que todo cambiara de forma radical y que el FC Barcelona se metiera de lleno en un partido en el que ni la lluvia les impidió remontar un resultado que a principios de la primera parte parecía imposible de cambiar.

Con Luis Suárez a la cabeza, el Barça firmaba el empate con un gol del uruguayo que entró de rosca y que sorprendió a la defensa txuriurdina y al propio Rulli. Al argentino se le venía una buena remontada encima, de la que aún no era consciente.

El equipo de Ernesto Valverde hacía una vez más lo que tan bien se le ha dado siempre: remontar partidos.

Bajo la lluvia y con un escenario de fondo en el que nunca se han sentido cómodos, tras una primera parte en la que hubo de todo excepto fluidez frenada por la presión de los realistas, hasta Messi comenzaba a prever un festín del que se estaba haciendo partícipe siendo rodeado por casi todos los jugadores blanquiazules, algo que no surgió efecto alguno y que sirvió para encender el motor del equipo culé.

Cuando la Erreala creía que tenía todo el trabajo hecho, aún le quedaban los deberes. El Barça daba la vuelta al partido a contrarreloj, sacando sus armas y con los goles de un Luis Suárez con espíritu de revancha y de un Messi que marcó tras una falta y colocó el balón de forma sensacional y ajustada al palo izquierdo de la portería de Gerónimo Rulli, quien asumía que ya era imposible cambiar el resultado.

Más cerca del objetivo y más lejos en la tabla

Los de Valverde consiguen algo nunca visto en Can Barça en los últimos tiempos: ni Guardiola, ni Tito, ni Martino, ni Luis Enrique, han conseguido quedar invictos en la primera vuelta como sí lo ha conseguido Valverde, tomando las riendas de un Barcelona que termina con el maleficio de Anoeta. Tras la victoria conseguida hoy, el FC Barcelona se sitúa a 9 puntos del Atlético de Madrid, a 11 del Valencia y a 19 del Real Madrid, con vistas a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Espanyol, con una subida de moral para los azulgranas y sacándose una espinita que tenían clavada desde hace unos diez años.