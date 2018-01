Fecha confirmada para la Supercopa de Cataluña

Google Plus

Leo Messi en el encuentro frente al Espanyol en el Camp Nou | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Cinco derbis habrán disputado FC Barcelona y RCD Espanyol al final de la campaña 2017/18. El primero fue en Liga Santander el día 9 de septiembre en el Camp Nou y terminó con un contundente 5-0 para los azulgranas. Los otros cuatro serán en Copa del Rey (ida y vuelta), otro en Liga Santander, que se jugará en el RCDE Stadium y el último en la Supercopa de Catalunña, el día 7 de marzo a las 18:45 horas de la tarde en Lleida.

Las dos anteriores ediciones de la competición repartieron a los campeones. En 2014 el FC Barcelona ganó en Montilivi tras una tanda de penaltis. En 2016, fue el Espanyol quien consiguió alzar el trofeo en el Nou Estadi de Tarragona con un gran gol de Caicedo. Por lo tanto, el día 7 de marzo, los dos conjuntos tendrán la oportunidad de desempatar, en el choque que emitirá Televisión de Catalunya.

Las ganas de victoria tras la Copa del Rey

Los dos equipos de Barcelona jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos conjuntos llegan con ganas de conseguir el pase a semifinales y, junto a la rivalidad ciudadana, mantienen la emoción de dos partidos que pueden ser trepidantes. El resultado puede condicionar la gestión de las plantillas para la Supercopa de Cataluña. El FC Barcelona hará rotaciones pase lo que pase puesto que tiene también en mente la UEFA Champions League y seguir sumando para mantener la ventaja en la Liga Santander. Por su parte, el Espanyol no puede arriesgar a llevarse muchos titulares a Lleida puesto que la situación en la clasificación no es buena para los de Quique Sánchez Flores, que esperan una reacción de cara a la segunda vuelta.

Antecedentes en Liga Santander

Los últimos derbis favorecen poco al Espanyol, que ve como el Barça es superior al menos en estadísticas. En el último partido disputado en el Camp Nou los de Ernesto Valverde golearon por 5-0 pero es que en los dos derbis anteriores el Barcelona ganó por tres tantos de diferencia (0-3 y 4-1). De hecho, la última vez que los periquitos ganaron a los azulgranas fue en el año 2009 con dos dianas de Iván De La Peña. Por lo tanto, en Cornellà le tienen ganas al Barça y esperan conseguir llevarse alguno de los cinco derbis en juego.

La posible vuelta de Coutinho

Philippe Coutinho es el fichaje más caro de la historia del FC Barcelona. Sin embargo, el brasileño estuvo seis meses cedido en el RCD Espanyol. Algunos aficionados no le perdonan su marcha al club azulgrana y por ello será interesante ver el recibimiento que le dan al ex del Liverpool en el RCDE Stadium. El carioca está ahora recuperándose de una lesión que arrastraba de Anfield pero su incorporación a la dinámica de grupo no debería tardar mucho en producirse. Lo que está claro, es que los derbis tienen algo especial para todos, y estos cuatro también.