La remontada ante el PSG del Barça, candidata a los premios Laureus

El FC Barcelona celebrando un gol en la final de la Copa del Rey frente al Alavés. Foto: PhotoSilver, VAVEL

El 8 de marzo de 2017 quedará para siempre guardado en la retina de todos los aficionados del fútbol tras vivir la mayor remontada presenciada bajo el manto de la UEFA Champions League. Nadie nunca jamás había logrado semejante hazaña hasta que llegaron ellos. Inspirados, llenos de fe y convicción, el navío dirigido por Luis Enrique desafiaba con orgullo y finura la lógica y la razón para remontar el 4-0 cosechado en el Parque de los Príncipes y coronarse como los reyes del fútbol.

El 6-1 arrancado bajo las entrañas del Camp Nou aquel mes de marzo guardará para siempre los mejores recuerdos de una remontada que vuelve a colarse en los premios Laureus. Tras optar al 'Mejor Momento Deportivo del Año' en los Laureus, el histórico hito ante el París Saint-Germain vuelve a figurar en los distinguidos premios esta vez en la categoría 'World Comeback of The Year' (Regreso Mundial del Año), que incluye tanto reapariciones como remontadas. Y no es para menos, pues aquel 6-1 escribirá para siempre las páginas del fútbol mundial como el primer y único equipo capaz de revestir un 4-0 en una eliminatoria de la Liga de Campeones.

Los rivales para llevarse el premio Laureus en dicha categoría son el tenista Roger Federer, el piloto Valentino Rossi, los atletas Justin Gatlin y Sally Pearson y el equipo de fútbol Chapecoense, invitado de honor por el FC Barcelona este agosto en el Trofeo Joan Gamper. El vencedor se conocerá el próximo 27 de febrero tras la elección de la Academia Laureus que tendrá lugar en Mónaco, lugar que acogerá la ceremonia.

Con la nominación en la categoría 'World Comeback of The Year', el FC Barcelona opta a su cuarto trofeo Laureus tras los recibidos en 2007 por la alianza con Unicef, el de 2011 al coronarse como el ‘Mejor Equipo del Mundo’ y el tercero recibido en 2017 tras alcanzar el premio al ‘Mejor Momento Deportivo del Año’ por el gesto del FCB Infantil B en la final de la World Challenge Cup de Japón.