Valverde: "Es un derbi y las distancias se reducen por el factor emocional"

Ernesto Valverde, ante un encuentro especial | Foto: VAVEL.com

Ernesto Valverde ha atendido a los medios de comunicación antes de que el FC Barcelona visite al RCD Espanyol en la ida de cuartos de la Copa del Rey. El entrenador culé ha huido de favoritismos porque los pericos "llegan en un buen momento de forma". "Es un derbi y las distancias se reducen por el factor emocional". "Será complicado estar en semifinales", ha añadido el 'Txingurri'.

Los octavos de final de la temporada 2015/16 son el último precedente copero entre Barça y Espanyol. Aquella eliminatoria cayó del lado culé con un 6-1 global, aunque los encuentros estuvieron marcados por los enfrentamientos entre jugadores.

Ernesto Valverde: "Sé que va a ser una eliminatoria dura"

"Sé que va a ser una eliminatoria dura", ha anticipado Valverde. El extremeño, sin embargo, no cree que vaya a ser "brusca en el juego porque para eso hay un árbitro". "Habrá un punto más de tensión, pero no pasará de ser un partido difícil".

Las ausencias para el derbi

Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Yerry Mina serán baja para el partido de ida frente al Espanyol por diferentes motivos. Valverde no los ha incluido en la convocatoria.

El atacante francés sufrió una rotura de fibras en el muslo izquierdo en el encuentro frente a la Real Sociedad. Valverde ha comentado el estado de Dembélé: "No he hablado con él después de la lesión. Viendo el partido no pensaba que pudiera tener una rotura. Le vi terminar bien, pero es lo que hay. Cuando se está de baja tanto tiempo, las vueltas no son jugar y ya está. Es cierto que había jugado trozos de partidos y que la idea era que fuera entrando poco a poco. Será lo mismo para cuando vuelva".

Valverde, sobre la lesión de Dembélé: "Tampoco vamos a hacer la bola muy grande"

Valverde ha restado importancia a la recaída de Dembélé desligándola de la anterior lesión. "Ahora tiene un pequeño problema que no es ni de lejos lo anterior. Tampoco vamos a hacer la bola muy grande. Se empieza a hablar de jugadores que tienen un problema y al final se lo acaban creyendo. No tengo duda de que lo va a solventar", ha declarado el entrenador culé.

Dembélé, entre tres y cuatro semanas de baja | Foto: VAVEL.com, Noelia Déniz

Por otro lado, Umtiti está cerca de reaparecer sobre el campo tras lesionarse a principios de diciembre en el bíceps femoral derecho. No obstante, Valverde cree que es "un poco precipitado que esté, pero se encuentra muy bien". El 'Txingurri' no ha dado fecha para su vuelta, pero ha asegurado que "va a estar pronto, seguro".

Valverde: "Mina no tiene el tránsfer todavía, así que no podrá estar"

Otro central que tampoco estará en el RCDE Stadium es Yerry Mina. El nuevo fichaje "no tiene el tránsfer todavía, así que no podrá estar para el miércoles", ha asegurado Valverde. El cacereño ha destacado que los jugadores "han recibido bien" al colombiano y que están "por descubrir a Mina en el campo".

Reencuentro como enemigo

Ernesto Valverde visitará el campo del Espanyol por primera vez como entrenador del FC Barcelona. El 'Txingurri' llevó a los blanquiazules a la final de la UEFA en 2007 y vivió seis derbis como técnico perico, pero esta vez le tocará hacerlo desde el otro lado como en la tercera jornada liguera en la que los culés ganaron por 5-0 en el Camp Nou.

"Al final las cuestiones emocionales las dejas aparte cuando vas a jugar un partido de este tipo. Puedo hacer un análisis de lo que ha supuesto el Espanyol para mí, pero no en el calor del partido de mañana. Yo debuté en Primera con el Espanyol. Ha sido un club importante para mí en mi carrera", ha recordado Valverde. No obstante, el entrenador culé ha sentenciado que ahora uno se centra "en lo profesional". "Yo tengo una obligación con mi club, que es pasar la eliminatoria".