Ernesto Valverde: "El favorito es el que va ganando en la eliminatoria"

Ernesto Valverde en sala de prensa. Foto: VAVEL.com

El 'Txingurri' registró ante el Espanyol su primera derrota como entrenador del FC Barcelona. Al terminar el encuentro reconoció que "teníamos el partido controlado pero no hemos estado nada acertados de cara a portería".

"La parada del penalti ha reactivado al público"

Valverde también ha hablado del planteamiento del partido por parte de su equipo: "Hemos intentado hacer lo mismo de siempre, dominar el partido y llevar el juego a nuestro terreno perollos se han defendido bien y han estado acertados en esa jugada. Al final es una cuestión de acierto y ahora tenemos que remontar".

Pese al resultado del partido, Ernesto Valverde ha mostrado plena confianza en sus futbolistas y ha admitido que le ha gustado la actuación que han tenido porque "han tenido muy buena actitud y el campo estaba difícil para combinar. Hemos intentado hacer lo que sabemos y las cosas hay que aceptarlas".

No hay dudas que el Barça va a salir con toda su artillería en el Camp Nou para intentar remontar la eliminatoria de Copa. Sin embargo, Valverde ha sido realista con las opciones que tiene su equipo: "El favorito en una eliminatoria es el que va ganando y en este caso no somos nosotros. No es una cuestión de colgar el cartel a uno o a otro sino que no es un buen resultado por no haber marcado aquí. Sabemos lo que supone que nos marquen en el Camp Nou entonces deberíamos marcar tres".

"Esto es la Copa, hay que jugar y queda la vuelta"

La Copa del Rey es, sin ninguna duda la competición para los futbolistas menos habituales. "Estoy contento con ellos" ha asegurado Ernesto Valverde tras el partido. Una vez más el técnico culé ha optado por hacer rotaciones en este tipo de partido y así se ha defendido: "Tenemos gente lesionada y hemos intentado hacer el mejor equipo posible teniendo en cuenta las circunstancias de las que venimos".