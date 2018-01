CD Tenerife vs FC Barcelona B en vivo y en directo online en Segunda División 2017

Google Plus

Rivera podría debutar con el FC Barcelona B tras conseguir el alta federativa.

Convocatoria del FC Barcelona B: Marc Cucurella, José Martínez, Rodrigo Tarín, Fali, Rivera, Choco Lozano, Adriá Ortolá, Sergi Palencia, Ruiz de Galarreta, Rafa Mujica, Carles Pérez, Vitinho, David Costas, Alberto Varo, Abel Ruiz, Oriol Busquets, Jorge Cuenca y Sergio Gómez

El Estadio Heliodoro Rodríguez López, construido en 1925, tiene capacidad para acoger a 24.000 espectadores.

En el bando azulgrana, el baluarte del FC Barcelona B no es Ruiz de Galarreta. Ante las bajas de Carles Aleñá, que con seis dianas es el máximo realizador de su equipo junto a la otra gran ausencia José Arnáiz, el ex jugador del Athletic deberá asumir galones en el once de Gerard López.

El gran peligro del CD Tenerife es el delantero italiano Samuelle Longo que lleva nueve goles anotados en la presente liga.

El último compromiso liguero del CD Tenerife como local acabó con empate a uno ante el Cádiz.

El último partido de visitante del FC Barcelona B se saldó con un empate en la Romareda ante el Real Zaragoza (1-1).

Por su parte, el FC Barcelona B solo ha cosechado una victoria y un empate en los últimos cinco compromisos ligueros.

El CD Tenerife ha cosechado dos victorias un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros.

El FC Barcelona B con 21 puntos se sitúa 19º a cinco puntos de los puestos de salvación.

El CD Tenerife con 33 puntos se sitúa decimoprimero en liga a siete puntos de los puestros de ascenso y ocho del FC Barcelona B quien marca los puestos de descenso.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido CD Tenerife vs FC Barcelona B en vivo, perteneciente a la 20ª jornada de la Segunda División española. El encuentro tendrá lugar en el Miniestadi de Barcelona a partir de las 20:00 horas.