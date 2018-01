Entrenamiento del Barça B antes de poner rumbo a Tenerife

Google Plus

Entrenamiento del Barça B antes de jugar contra el Club Deportivo Tenerife | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El Barcelona B ha completado esta tarde su último entrenamiento antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife para pulir detalles en el equipo antes de afrontar el partido que disputarán con el conjunto chicharrero. Los de José Luis Martí recibirán en el Heliodoro Rodríguez López a un Barcelona B que intenta escapar de la zona de descenso jugando partido a partido y que cuenta con apenas 21 puntos en la clasificación.

En el entrenamiento ha estado presente el último refuerzo que ha llegado al Barcelona B: Hongla. Martin Hongla ha llegado a la Ciudad Condal cedido del Granada y, sobre él, el club catalán tiene una opción de compra que podrá efectuar cuando acabe la temporada. La llegada de Hongla se suma a la de Rivera, el jugador procedente del Eibar, que también jugará cedido hasta el final de temporada en el equipo filial y que podrá debutar este fin de semana al no haberlo hecho en el partido anterior por cuestiones burocráticas.

El conjunto azulgrana visita al conjunto canario justo cuando éste no está pasando por un buen momento y teniendo como antecedente su derrota en el Estadio José Zorrilla contra el Real Valladolid. Por su parte, el Tenerife hará todo lo posible por sumar los tres puntos e intentar alcanzar al Sporting de Gijón, distanciándose más así de un Barcelona B, al que ya le saca ocho puntos en la clasificación.

El Barcelona B, por su parte, llega a Tenerife con las bajas de Arnáiz, Cardona y Sarsanedas. José Arnáiz tiene una osteopatía de pubis. Los de Gerard López pierden una pieza fundamental en el equipo de cara a partidos que serán decisivos y a este hecho, se suma la incertidumbre que ha dejado en los aficionados el propio club, que no se ha pronunciado aún sobre su regreso a los entrenamientos y que intuye que el delantero no podrá jugar tampoco el partido que el FC Barcelona B disputará la semana que viene contra el Granada. Marc Cardona también está lesionado y tiene para unos 15 o 20 días por una bursitis en el psoas ilíaco derecho y Sarsanedas no jugará en un tiempo tras haber sido intervenido en el quirófano por una lesión completa en el tendón del recto femoral del muslo derecho.

A estas bajas también se suma la de David Concha, lo que hará que el conjunto culé no pueda disponer con efectivos en la zona atacante.

Gerard López tampoco podrá contar con Miranda, el jugador del filial, ya que ya ha jugado con los juveniles. Como aspecto positivo, vuelve Aleñá tras no haber jugado el anterior partido por sanción.

El FC Barcelona ya se enfrentó al Club Deportivo Tenerife en el Mini Estadi en la primera vuelta y el resultado fue claramente favorable para los de José Luis Martí, que ganaron 3-0 a un Barcelona B hundido en lo bajo de la clasificación.

El encuentro, sin duda, despertará nostalgias tinerfeñas por el goleador ausente, Anthony Lozano. El partido será un bonito regreso para Lozano, que vuelve al Heliodo Rodríguez López en un momento en el que en Honduras siguen en debate con la actuación insuficiente que está teniendo el jugador, donde aseguran que se equivocó al dejar su vieja casa isleña, a falta de cumplir los dos objetivos que siguen pendientes: su crecimiento como profesional y la consolidación del equipo azulgrana en la LaLiga 1|2|3.