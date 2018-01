Valverde: "Lo que ha hecho Messi es un espectáculo"

Google Plus

Ernesto Valverde, en rueda de prensa | Beto - VAVEL

El FC Barcelona arrolló este domingo al Betis en el Benito Villamarín por un contundente 0-5, en una segunda mitad espectacular dónde sobretodo destacó una nueva exhibición de Leo Messi. Con esta nueva victoria, el Barça sigue líder invicto en la liga y aún tienen ganas de más.

Ernesto Valverde se mostró muy satisfecho con el gran encuentro realizado ante el conjunto bético. “Cuando ganamos estoy contento, pero hoy especialmente, el partido tenía su miga, nos han planteado un toma y daca permanente. Nos dificultaban la salida y hacían que tuviéramos problemas. En el segundo tiempo pensábamos que era cuestión de paciencia e insistir. Teníamos que forzar su error y después se abrieron más y llegaron más goles”, comentó Valverde.

El Betis salió al verde con un planteamiento bastante arriesgado con una presión alta y Valverde admitió que eso les descolocó un poco: “Han jugado con una línea de tres con dos laterales muy largos, con Tello y Joaquín por dentro. Al principio nos han sorprendido un poco”. Sin embargo, en la segunda mitad el conjunto azulgrana acabó anotando 5 goles y la presión del Betis disminuyó. “No creo que se hayan desinflado, pero cuando tu presionas arriba permanentemente tienes que acabar recogiendo tus frutos”, añadió Valverde.

Con esta nueva victoria, el conjunto de Ernesto Valverde sigue a 11 puntos del segundo clasificado y a 19 del Real Madrid, con lo que empieza a sentenciarse la liga. Sin embargo, Valverde no quiere confiarse y quiere que sus pupilos sigan igual de fiables y seguros. “¿Liga aburrida? Para nosotros no lo es. Nuestro objetivo es ganar los máximos partidos posibles y no especular con nuestra distancia, que quedan 18 jornadas”. Eso sí, el Txingurri admitió que “cada partido que ganamos es un paso un poco más grande porque estamos en la segunda vuelta y ya queda menos”.

Este partido fue una nueva exhibición de Leo Messi, que hizo un doblete y también repartió asistencias y, como casi siempre, volvió a ser el mejor futbolista del encuentro y, a Valverde, se le acaban los adjetivos para hablar del argentino. “No me pongo a aplaudir las jugadas porque soy el entrenador y no sé cómo quedaría. Pero lo que ha hecho Messi aquí... Ha sido un espectáculo. Espero que todos hayan disfrutado, fueran del equipo que fueran. Es el mejor jugador que he visto. Es un placer tenerlo”, comentó el Txingurri.

También habló de Rakitic, que fue el que abrió la lata y, para Valverde, es un futbolista casi imprescindible. “Es fundamental. Nos puede ayudar en varias posiciones, pero es clave para equilibrar al equipo, es impagable”, dijo Valverde.