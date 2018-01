Real Betis - FC Barcelona: puntuaciones FC Barcelona, jornada 20 de la Liga Santander

Leo Messi encara a un futbolista del Betis. Foto: Ernesto Aradilla. VAVEL.com

Golpe de autoridad del líder que es aún más líder tras los pinchazos de sus más inmediatos perseguidores. Hasta el descanso el Betis había logrado jugarle de tú a tú a un FC Barcelona que no terminaba de encontrar su juego. Tras la reanudación, los de Valverde de la mano de una exhibición de Leo Messi, consiguieron imponer su ley en el juego y en el marcador con un abultado 0-5.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal; 4: Mal; 5: Aprobado; 6: Bien; 7-8: Notable; 9: Excelente; 10: MH).

Ernesto Valverde: 8

Triunfador. El txingurri supo aportarle al equipo lo que necesitaba en cada momento. Con su ya habitual 442 el equipo salió al terreno de juego algo desubicado, pero poco a poco y sobre todo en la segunda parte, el equipo logró encontrar su mejor cara. Con el cambio de Paulinho por André Gomes, los culés ganaron consistencia en el centro y a raíz de aquí llegaron los mejores momentos del equipo en cuanto a juego.

Ter Stegen: 7

Atento. Siempre preparado cuando el rival lo puso a prueba y fino a la hora de ejecutar el pase. Marc-André sigue en su línea, desempeñando un papel mucho más importante que el de un portero tradicional. Hoy el Betis no lo inquieto demasiado pero su capacidad de romper líneas de presión con el balón en los pies es una delicia.

Nelson Semedo: 7

Veloz. El portugués respondió con un gran partido a su titularidad. Su gran velocidad tapó algún que otro error defensivo, con el 0-1 el lateral se dio todo un festín en ataque, siendo todo un puñal por la banda derecha. Aún le queda mucho para ser el lateral que espera el Barça pero sigue por buen camino.

Gerard Piqué: 7

Correcto. Gerard Piqué tuvo uno de esos partidos donde la concentración frente a jugadores tan rápidos como los del Betis jugaba un papel fundamental. Correcto partido para cerrar una semana redonda para el central.

Thomas Vermaelen: 6

Regresión. La mala noticia de la noche la protagonizó el belga. Corría el minuto 39 cuando se echaba la mano a la pierna izquierda y pedía el cambio. Hasta entonces su partido había sido destacable, ganando por alto todas las disputas y sacando el balón con bastante criterio. Sin duda el manchón del partido.

Jordi Alba: 8

Imprescindible. Incansable Jordi Alba un partido más. El de Hospitalet sigue cosechando grandes partidos y en lo que llevamos de temporada se está convirtiendo en uno de los jugadores fundamentales para Valverde. Sus internadas por la banda izquierda en este Barça son un tesoro.

Sergio Busquets: 8

Controlador. Su labor en el centro del campo culé es imprescindible. Hoy volvió a manejar los tiempos del partido a su antojo, con la inclusión de Paulinho en el campo mejoró su rendimiento. Suyo es el robo de pelota y posterior asistencia a Leo Messi en el segundo gol. Lo intentó en la primera parte desde fuera del área incluso, pero su tiro lo atrapó Adán. El de Badía sigue ofreciendo recitales allá donde va.

Ivan Rakitic: 8

Todoterreno. A Ivan le sienta bien Sevilla y a Sevilla le sienta bien Ivan. El croata, sevillano de adopción volvía a Sevilla, pero esta vez a casa del eterno rival donde no dudo en ofrecer su mejor versión. El Benito Villamarín presenció un auténtico partidazo de Rakitic, que fue un todoterreno. Un cerebro en ataque pero siempre pendiente de las labores defensivas. Un gol suyo abrió la lata y su asistencia a Suárez en el 69 es digna para enmarcar.

André Gomes: 6

Táctico. El único pero de la noche lo puso André Gomes. Partido más que discreto del portugués que más que aportar terminó restando. No mejoró ninguno de los balones que le llego y su actuación dejo mucho que desear. Por romper una lanza a su favor, tuvo el rigor defensivo cuando más se necesitó y Valverde sigue confiando en él para grandes partidos. Aún se espera la mejor versión del centro campista portugués.

Sergi Roberto: 8

Jugón. Por partido que pasa, Sergi Roberto sigue asombrado a propios y extraños. El canterano sigue cuajando grandes partidos, con su actuación en el Benito Villamarín se le encumbra como uno de los grandes jugadores de la plantilla. Su aportación al ataque blaugrana es oro. Había ganas de verlo un partido completo como interior y respaldado por un lateral derecho que le permitiese algo más de libertad en la zona de ataque. Sergi no defraudo, realizando un gran partido.

Luis Suárez: 9

Insaciable. Partidazo del charrúa con un doblete en asistencias y en goles. El partido del uruguayo se define en convertir en ocasión de gol cualquier pelota que toca. Su racha de ocho goles en los seis últimos partidos lo convierte en un atormentador de defensas y hoy le ha tocado sufrirlo al Betis.

Leo Messi: MH

Estelar. Matrícula de honor para el número uno, Leo Messi. Una exhibición en mayúsculas del argentino que hizo lo que quiso siempre que quiso. Dos goles y una asistencia firmó hoy en un Villamarín que termino a sus pies. Más allá de goles y asistencias, Messi volvió a ser la razón por la que un aficionado paga una entrada para ver un partido de fútbol. Hoy se vistió de genio y deslumbró al Benito Villamarín con su fútbol. Tan pronto lo veías rematar una pelota dentro del área, como caracolear a los delanteros del Betis en campo culé, todo un espectáculo lo de Lionel hoy.

Samuel Umtiti: 7

Renacido. El central francés volvía a una convocatoria casi 2 meses después de su lesión frente al Celta. La lesión de Vermaelen precipitó su cambio en el minuto 40. Dio la sensación de seguridad propia en él, pareciendo así que nunca estuvo lesionado. Umtiti ‘is back’.

Paulinho: 7

Motor. El brasileño entró en el minuto 65 en sustitución de André Gomes. Aportó consistencia y mucha energía al equipo frente a un Betis que se encontraba ya mermado. El centro campista contó con oportunidades para seguir sumando goles a su cuenta y volvió a cumplir un día más.

Gerard Deulofeu: 5

Conformista. El canterano contó con apenas 10 minutos para aportar algo al equipo. No lo hizo y no solo eso sino que no dejó buenas sensaciones. Tuvo una clara ocasión bajo los palos que no supo aprovechar y poco más.