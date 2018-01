Carles Pérez, comodín perla

Carles Pérez celebrando un gol en imagen de archivo | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

La joya de la cantera del FC Barcelona daba la primera victoria del año a un Barça B que se ha quedado a dos puntos de la salvación en un campo que se rindió al de Granollers, que supo valorar la oportunidad de titularidad que le dio Gerard López, oportunidad de oro en LaLiga 1|2|3 y que el delantero centro agradeció con un hat-trick en apenas media hora.

Debut goleador estrella

Sin sus dos estrellas, el Barcelona B asumió el protagonismo del encuentro en Tenerife con la presencia de Carles Pérez, un canterano que con mucho mérito, puso contra las cuerdas a los de José Luis Martí sin sus dos compañeros: Aleñá y Arnáiz. Ante las ausencias Carles Pérez reivindicó que su titularidad merecía la pena y dejó el partido en el estadio de los chicharreros más que sentenciado.

El primer gol del delantero de Granollers llegaba tras una asistencia que su compañero, Rivera, jugador procedente de Éibar y debutante con la elástica blaugrana, le puso en bandeja para que él anotara el primero del partido y marca de la casa, teniendo en cuenta que se estrenaba como goleador en LaLiga 1|2|3. Tan sólo cinco minutos después, entrando por la banda derecha, el canterano reapareció detrás de los centrales tinerfeños y aprovechó un pase en profundidad del Choco Lozano para anotar el 0-2. Pero la actuación del de Granollers no se terminaba ahí; quedaba el golazo de la noche y se marcó una acción al estilo Leo Messi, sorteando a tres rivales y haciendo un recorte que conquistó al Heliodoro Rodríguez López y que batía al portero tinerfeño, Dani Hernández.

Comodín perla

Es valorado como uno de los jugadores con más futuro dentro del fútbol base culé

El jugador de Granollers es uno de los futbolistas a tener en cuenta en el equipo culé y no sólo porque haya rechazado ofertas tentadoras de grandes equipos como el Liverpool. El joven delantero centro de tan sólo 19 años, es valorado como uno de los jugadores con más futuro dentro del fútbol base culé, marca Can Barça y perla de la cantera, una joya a la que no deben dejar ir y en donde debe volver a renacer el proyecto cantera que tanto ha caracterizado al conjunto azulgrana en los últimos años.

Pese a tener ficha con los juveniles y estar jugando la Youth League con el equipo liderado por García Pimienta, el extremo catalán ha sido titular con el Barça B de Gerard López que, sin duda, estuvo imponente en el Heliodoro Rodríguez López. Habilidoso, con polivalencia y siendo creador de juego, el joven canterano puede llegar bastante lejos en un equipo en el que es muy difícil abrirse paso.

Carles Pérez tiene 19 años y contrato hasta el 30 de junio de 2019. En su primera titularidad de la temporada, y ya sumando 275 minutos, repartidos en 10 partidos, el crack azulgrana ha dejado dicho por activa y por pasiva, alto y claro que quiere triunfar en Can Barça.

El comienzo de una promesa que pronto será realidad

Carles Pérez nació el 16 de febrero de 1998 en Granollers y comenzó su camino como futbolista en el Vilanova de la Roca, un equipo en el que militó unos dos años en la categoría de prebenjamín. Carles Pérez despuntó enseguida y pasó a jugar en las filas de la Damm, de donde se marchó al Espanyol y en donde lideró una generación en la que no sólo compitió con el Barça, sino en la que les superó en dos Campeonatos de Catalunya. Admirador de Neymar, ya fue toda una pesadilla para el FC Barcelona en los cuatro años que estuvo en el Espanyol. Hoy en día, Carles Pérez está en las convocatorias de la Selección Española Sub-16.



En el año 2013, el de Granollers comenzaba una trayectoria intachable y futurible en el Cadete B, con el que ganó la Liga de Preferente y en donde su actuación ya dio para hablar. Tiempo después, subió al Cadete A, que mermado de efectivos, recibió la ayuda de un canterano que contribuyó a conquistar la Liga de División de Honor y el Campeonato de Catalunya, un broche final de año que se vio marcado por los goles que marcó tanto con el Cadete A como con el Juvenil B. El Barça tenía que ficharlo porque era una joven promesa y así lo hizo. Lanzando sus redes sobre el conjunto perico, en el verano de 2012, Carles Pérez se convirtió en nuevo jugador del FC Barcelona junto a Marc Cucurella y Carles Torrents, dos promesas también traídas de Cornellà. A su palmarés se le añade el título que consiguió con el Cadete B de Franc Artiga, con quien consiguió 28 victorias, dos empates y cero derrotas. Su trayectoria no hacía nada más que empezar y eso se vio reflejado en el momento en el que Quique Álvarez le subió al Cadete A, en donde sumó dos títulos más y en donde se asentó con doce dianas en once partidos. Carles Pérez pasó por el Juvenil B de Pimienta y actualmente está en el Juvenil A, donde es pichichi de la Youth League.

Carles Pérez es el clásico delantero que no perdona, un Luis Suárez con un nivel de efectividad alto que siempre va por el centro y que tiene olfato de gol

Por el momento, el delantero centro cuenta con la aprobación de un Gerard que ya ha contado con él en varios partidos: Valladolid vs. FC Barcelona B, FC Barcelona B vs. Tenerife, Granada vs. FC Barcelona B, FC Barcelona B vs. Lugo, FC Barcelona B vs. Real Oviedo, Osasuna vs. FC Barcelona B, FC Barcelona B vs. Sevilla Atlético, FC Barcelona B vs. Huesca, FC Barcelona B vs. Albacete y Club Deportivo Tenerife vs. FC Barcelona B.

Carles Pérez es el clásico delantero que no perdona, un Luis Suárez con un nivel de efectividad alto que siempre va por el centro y que tiene olfato de gol, capacidad de desequilibrar en conducción, potencia y velocidad y un gran disparo en la zurda.