Carles Pérez: "No me imaginaba una oportunidad como la que he tenido"

Carles Pérez en el Mini. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El FC Barcelona B firmó su segunda victoria a domicilio de la temporada cinco meses después, cuando lo hizo en el campo del Real Valldolid la primera jornada de la Liga 1|2|3. Esta jornada le tocó al Tenerife ser la víctima de un Barça que parece levantar cabeza después de varios meses sin encontrarse cómodo en un terreno de juego.

El partido terminó con un 1-3 en el marcador, un hat trick de Carles Pérez que le robaba la posición a Vitinho. Sin embargo, aunque el equipo entrenado por Gerard López ha conseguido los tres puntos en esta jornada 23, el Barça B sigue en zona de descenso aunque se acerca a la salvación, con solo dos puntos de diferencia con el Cultural Leonesa y el Almería.

El protagonista del encuentro atendió a los micrófonos de Barça TV tras el pitido final. El futbolista se mostró muy feliz y agradecido por como le habian salido las cosas: "Estoy muy muy contento, por mí y por el equipo, creo que hemos hecho un gran partido". A nivel colectivo C. Pérez ha reconocido que el equipo "necesitaba una victoria y ya llevabamos tiempo trabajando para conseguirla así que ahora que ya la heos conseguido solo tenemos que seguir adelante en esta línea y las cosas vendrán solas". Sin embargo, en el vestuario con conscientes que las cosas no vienen solas por lo que tendrán que "seguir trabajando y dando lo máximo posible siempre".

A nivel personal, el dorsal 19 del Barça B ha reconocido que "llevaba tiempo esperando una oportunidad aunque no me imaginba tener una oportunidad como la que he tenido". La sonrisa de Carles Pérez era imborrable y ha admitido estar "muy feliz y con ganas de tener más oportunidades y más minutos" en los partidos que se acercan.