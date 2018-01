Ernesto Valverde: "Vamos a poner lo que sea para remontar"

Google Plus

El técnico azulgrana en rueda de prensa / Foto: Beto Fotógrafo (VAVEL.com)

El FC Barcelona se juega, el jueves, seguir vivo en la única competición que ha ganado, de forma seguida, en las últimas tres temporadas: la Copa del Rey.

Después de caer en Cornellà-El Prat, los de Ernesto Valverde se ven obligados a remontar y ganar el partido para seguir vivos en una competición donde son los azulgranas el equipo español que más veces lo ha ganado. El técnico extremeño compareció en la rueda de prensa previa al partido donde además del partido copero también habló de Javier Mascherano.

"No es el partido más trascendental de la temporada"

El técnico azulgrana empezó hablando del partido del jueves y lo definió cómo uno de aquellos momentos que te pueden marcar a lo largo de la temporada, pero también aseguró que no lo considera el partido más importante de lo que llevamos de curso.

El técnico apuntó que la principal desventaja es el marcador adverso, pero también quiso ser optimista e hizo una llamada al aficionado azulgrana: "jugamos en casa y queremos que nos vengan a animar".

Valverde aseguró que no le interesa la etiqueta de favorito, pero también declaró que son el Barça y que quieren ganar todas las competiciones que juegan. Aun así, reconoció que el resultado es adverso y que pondrán todo lo que tienen para ganar el partido. "Es un partido a cara o cruz", apuntó.

Se espera un Espanyol como el de la ida

Valverde aseguró que siempre ha vivido el derbi catalán como un partido especial y que el hecho de que el resultado sea adverso para los azulgranas le da al partido una emoción que lo hará aún más ilusionante.

El técnico azulgrana también habló sobre cómo espera que juegue el Espanyol, y reconoció que se espera un rival que jueguen juntos, que intenten dificultar el juego azulgranas, que no saldrán al ataque des del principio, que serán solidarios y que esperarán su oportunidad. "Veo un partido parecido al de la ida", reconoció el técnico extremeño.

"Estoy contento con la plantilla que tenemos"

El entrenador culé también fue preguntado sobre la marcha de Mascherano y cómo quedará la plantilla sin la presencia del argentino, a lo que el técnico fue muy claro y aseguró que no tienen la intención de incorporar a nadie más, pero tampoco descarta ninguna sorpresa.

Sobre Mascherano, Valverde reconoció que cree que el argentino que será entrenador, sobre todo por cómo entiende el juego y lo que aporta a los entrenadores que ha tenido. "Está bien que venga gente nueva y lo remueve todo", reconoció el entrenador español.

También habló sobre otros dos centrales del primer equipo azulgrana: Umtiti y Yerry Mina. Sobre el francés declaró que había vuelto antes de lo previsto, pero que está para jugar los 90 minutos el jueves -teniendo en cuenta la lesión de Vermaelen-. El otro sustituto del belga podría ser Yerry Mina, pero el técnico aseguró que aún tiene que adaptarse al equipo.

También tuvo palabras para la posibilidad que Gerard Piqué se convierta en el cuarto capitán del FC Barcelona, declarando que es algo que deben elegir los jugadores y que no le gusta mucho entrar en estos temas. La rueda de prensa finalizó con un Valverde que no dejó claro si Coutinho entrará en la lista y también fue cauto sobre las recientes declaraciones de Leo Baptistao donde el jugador perico aseguró que a Messi se le tenía que parar como fuera. "No la quiero liar y es una forma de expresarse", finalizó el técnico.