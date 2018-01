Los futbolistas del Barça, con un mensaje para Mascherano

Google Plus

Javier Mascherano se despide de Can Barça tras ocho años defendiendo la camiseta azulgrana y, con su gran espíritu de sacrificio y, al ser un jugador de equipo y todo un líder dentro del campo, todos los futbolistas del primer equipo han querido tener un detalle con él y le han dedicado unas palabras. Sin duda, Mascherano allí dónde va, deja huella.

El capitán del equipo, Andrés Iniesta, remarcó la de historias y sucesos que han vivido juntos y la manera de ser del argentino. “Un verdadero privilegio compartir tantas y tantas cosas contigo, no sólo hablo de títulos o no títulos sino el día a día, nuestras charlas, nuestras cosas que siempre hemos comentado…

Realmente comparto muchísimas cosas contigo, tu forma de ser y de entender el deporte y la vida en general y por eso estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario contigo”, comentó Iniesta.

Leo Messi seguirá siendo compañero de Mascherano con la albiceleste, seguramente en el último mundial del Jefecito, pero de bien seguro echará en falta el tomar mate juntos o el pasar tantos días juntos.

“Me quedo con todas las cosas que hemos vivido en el club, que pasamos, vivimos buenas y malas y hemos pasado mucho tiempo junto. Fue hermoso compartir todo eso con vos. Te mando un abrazo grande y te deseo lo mejor”, comentó Messi.

Luis Suárez compartió unas cuantas temporadas con Mascherano y destacó lo bien que le ha tratado durante este tiempo: “Agradecerte el trato que tuviste conmigo desde que llegué el primer día, fue espectacular, siempre tratándome de maravilla y soy un privilegiado al haber compartido vestuario, charlas, anécdotas y cosas contigo y obviamente dentro de la cancha”.

Gerard Piqué ha sido durante muchísimos encuentros compañero en la zaga defensiva de Mascherano, en una posición que un principio no era la del Jefecito, pero en la que se acopló a la perfección.

“Ha sido un placer enorme jugar contigo, han sido muchos años e inesperadamente hemos jugado en la defensa muchísimos de ellos ya que cuando llegaste no venías con esa intención. Ha sido un orgullo y creo que hemos ganado mucho más de lo que esperábamos. Espero que te vaya todo genial y que nos encontremos en un futuro”, comentó Piqué.

Sergio Busquets también ha compartido vestuario durante bastante tiempo con el argentino y también tuvo palabras de agradecimiento para él: “Sólo desearte lo mejor porqué te lo mereces como compañero y como persona. Decirte que te seguiremos de cerca y deseando volverte a encontrar de nuevo”.

Los demás futbolistas que compartieron más de una temporada con el argentino, también le dedicaron unas palabras:

Rakitic: “Gracias sinceramente por todo lo que has aportado al grupo, he aprendido muchísimo de ti, te deseo todo lo mejor de este mundo y ojalá nos podamos ver pronto”.

Jordi Alba: “Desearte toda la suerte del mundo en esta aventura, a ti y a toda tu familia. Sabes que te deseo lo mejor siempre y quería agradecerte todos los consejos que me has dado en estos últimos años”

Denis Suárez: “Ha sido un privilegio compartir dos temporadas contigo, eres un ejemplo de profesionalidad y de compañerismo, te deseo todo lo mejor en un futuro”.

S. Roberto: “Quería darte las gracias por todos estos años en los que hemos compartido vestuario, eres un ejemplo para todos. Desde el primer día que llegaste has demostrado que eres un profesional y has trabajado desde el primer día hasta el último.

Alcácer: “Agradecerte todo este tiempo que he podido compartir vestuario contigo, eres un gran profesional y espero que te vaya muy bien en tu nueva etapa”.

Digne: “Muchas gracias por todo, has hecho mucho por el vestuario”.

Ter Stegen: “Gracias por compartir vestuario conmigo durante estos tres años y medio, dónde aprendí mucho dentro y fuera del campo de ti. Ahora te toca una nueva experiencia y te deseo a ti y a tu familia que lo paséis genial”.

Rafinha: “Querido Javi, quería decirte y agradecerte por todos estos años dónde he aprendido muchísimo de ti, por hacernos mejores profesionales a todos a tu lado”.

Aleix Vidal: “Ha sido un placer poder disfrutar a tu lado estos dos años y medio, de tu fútbol y profesionalidad”.

Cillessen: “Te quiero dar las gracias por el primer partido, porqué me hiciste sentir cómodo, cada vez que hablamos es una gran experiencia, ha sido magnífico tenerte como compañero de equipo y estoy muy contento de haber jugado a tu lado”.

Vermaelen: “Ha sido un placer compartir vestuario contigo, te deseo mucha suerte en tu nueva etapa”.

André Gomes: “Que disfrutes mucho y que puedas compartir los momentos buenos con la familia y que lo pases muy bien”.

Umtiti: “Quería decirte que aprendí mucho a tu lado y quería darte las gracias y sobretodo mucha suerte, un abrazo fuerte”.

Los nuevos fichajes, también agradecidos a Mascherano

Los fichajes de este año, pese a no poder compartir mucho tiempo con él, también están muy agradecidos por lo que ha hecho por ellos Mascherano, un futbolista de equipo de los que no quedan. Deulofeu ya lo conocía de su primera etapa, aunque no ha coincidido demasiado con él. Los tres dijeron lo siguiente:

Semedo: “Que te vaya todo bien y que las cosas te corran bien”.

Deulofeu: “Eres un ejemplo, verte cada mañana entrenar te sube el ánimo. Te deseo lo mejor”.

Paulinho: “Felicitaciones por la historia que has hecho aquí, por las ocho temporadas con muchos sucesos y ha sido un placer poder haber jugado contigo”.