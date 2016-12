José Bordalás: "El partido contra el Valladolid es vital y puede marcar nuestro destino"

Google Plus

El técnico del Getafe, José Bordalás, durante la rueda de prensa de esta mañana | Getafe CF

El técnico del Getafe, José Bordalás, declaraba ante los medios de comunicación esta mañana que su equipo se encuentra “con ganas de que llegue el compromiso de mañana” ante al Real Valladolid, tras el complicado empate cosechado frente al Elche en la última jornada liguera. “Ha sido una semana muy normal. En Elche no acabamos contentos para nada a pesar de cosechar un empate. No fue nuestro mejor partido y tenemos ganas de que llegue el próximo”, comenzaba el preparador alicantino la rueda de prensa.

Y es que tras una primera mitad que dominaron, el nivel del equipo en el Martínez Valero cayó en picado en la segunda hasta el punto de desaprovechar una renta de dos goles a favor: “La sensación era de haber perdido dos puntos. Al final, como se produjo el segundo tiempo, indudablemente conseguimos uno. Pero después del primer tiempo creo que dejamos escapar una buena oportunidad”, decía el entrenador alicantino, para el que la igualdad presente en Segunda División supone que "si no pones en marcha tu mejor nivel y tus mejores prestaciones, puede ganarte cualquiera”.

José Bordalás, dando instrucciones en la banda durante el último encuentro de Liga frente al Elche | LaLiga

Acerca de su rival en el día de mañana, el Real Valladolid, el míster del Getafe reconocía su buen momento de forma: “Es un equipo que ha recuperado sensaciones, que ha conseguido buenos resultados. Sin duda, el Valladolid siempre es un buen equipo”. No se mostraba muy preocupado, sin embargo, ante el posible mal estado del terreno de juego del Coliseum como consecuencia de las lluvias caídas en la ciudad del sur de Madrid esta semana. “Esperamos que no llueva mucho. Pero bueno, ya hemos competido en esta situación y no va a cambiar mucho la decisión de qué jugadores van a participar en función del estado del terreno de juego”, continuaba.

Por otro lado, al ser preguntado por la valoración que hace (hasta el momento) de su estancia en el club getafense, Bordalás no se mojaba al respecto y prefería "hacer un balance al final del campeonato". Aunque sí tenía el técnico muy clara la importancia del encuentro ante el Valladolid: "El partido de mañana es vital para nosotros y nos puede marcar nuestro destino final en el campeonato. Por tanto, lo afrontamos como tal”.

Sobre los posibles refuerzos del conjunto azulón en el mercado de invierno tampoco quiso desvelar nada José Bordalás “por respeto a la plantilla”, pero sí admitía estar trabajando en “las necesidades que consideramos que pueden mejorar el equipo”. Con el que sí contará el técnico valenciano este fin de semana es con Nicolás Gorosito, ya recuperado totalmente de su lesión: “Es un jugador que estaba participando mucho y lo estaba haciendo muy bien. Recuperar efectivos siempre es bueno para el equipo”, concluía.