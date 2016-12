Getafe CF - Real Valladolid: puntuaciones del Getafe, jornada 19 de LaLiga 1|2|3

Once inicial del Getafe en el encuentro ante el Real Valladolid de la jornada 19 | LaLiga

Intratable. Esa es la palabra que define al Getafe de José Bordalás cuando disputa sus partidos en casa. El Coliseum Alfonso Pérez se ha convertido en un auténtico fortín en el que, desde la llegada del técnico alicantino en septiembre, ningún rival ha conseguido llevarse los tres puntos. El conjunto azulón encadena, con su victoria de hoy ante el Real Valladolid, cuatro partidos consecutivos logrando el triunfo en su feudo y acaba el año tercero clasificado con 31 puntos.

Tras una insípida primera mitad que sirvió exclusivamente para que ambos conjuntos se tanteasen, salvando un gol anulado a Molina y una falta peligrosa de Jordán que salvó Alberto, el partido acabó deciciéndose en los segundos cuarenta y cinco minutos. Sirvió la pésima segunda parte en Elche para que el Getafe no repitiese hoy tal descalabro y saltase al campo con una mentalidad muy distinta a la mostrada en el Martínez Valero.

Sería el rumano Paul Anton, uno de los futbolistas más en forma del equipo azulón, quien abriese la lata de cabeza tras una falta botada por Damián Suárez. El lateral uruguayo se convertiría de nuevo en protagonista pocos minutos después tras una gran jugada por banda derecha en la que regaló el gol a Dani Pacheco. Recortaría distancias en el marcador Juan Villar con una gran volea en el minuto 75, pero Jorge Molina cerraría el choque tan solo un minuto más tarde al resolver un mano a mano para hacer el tercero de los getafenses.

(0 - 3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar)

José Bordalás

8 | Poco más se le puede pedir al entrenador alicantino tras algo más de dos meses y medio ocupando el banquillo getafense. Sus datos son demoledores: 25 puntos de 36 posibles, 17 goles a favor y 7 en contra. Bordalás aún no conoce la derrota en casa y desde su llegada solo ha perdido un partido (ante el Nàstic de Tarragona en la jornada 14). Volvió a repetir su once tipo -pese a no poder contar aún con el 'Cata' Díaz- y no le tembló el pulso a la hora de desconvocar a los jugadores más veteranos y darle la oportunidad a los canteranos, como hoy hizo con Gustavo.

Bordalás da instrucciones en el área técnica durante el Getafe - Valladolid | LaLiga

Alberto

7 | Un partido más el guardameta catalán mostró su tan habitual seguridad bajo los palos. Solventó muy bien las -pocas- acometidas en las que fue exigido por los atacantes rivales, evitando hasta en dos ocasiones (una de ellas una gran mano a tiro de Joan Jordán) que el Valladolid se adelantase en el marcador en la primera mitad. Sin embargo, poco pudo hacer en el gol de Juan Villar, pues la volea del futbolista onubense fue impecable.

Damián Suárez

8 | El lateral uruguayo cuajó uno de sus mejores partidos con el Getafe en la presente temporada. De sus botas nacieron los dos primeros goles del encuentro. El primero, en el minuto 53, al asistir en una falta lateral a Paul Anton para que el rumano cabecease a la red. Y el segundo, tras una gran jugada individual en la que ganó línea de fondo y puso un balón certero al punto de penalti para que Dani Pacheco marcase a placer. También estuvo correcto en defensa.

Gorosito

7 | Las buenas actuaciones del central argentino en cada partido del equipo madrileño están haciendo olvidar la ausencia por lesión del 'Cata' Díaz. Por arriba y por abajo, Gorosito se mostró muy seguro en cada acción en la que intervino y su entendimiento con Juan Cala es, sin lugar a dudas, uno de los motivos del buen momento de forma que atraviesa el Getafe en la actualidad.

Cala

6 | El central lebrijano estuvo algo impreciso en la primera mitad, perdiendo varios balones que casi le cuestan un disgusto a su equipo. Sin embargo, enmendó tales errores en la segunda mitad y apenas dejó que los atacantes vallisoletanos inquietaran la portería azulona. Además, batalló con Jaime Mata durante casi todo el partido y resultó victorioso. Vio la quinta amarilla y, por tanto, cumplirá sanción el próximo partido de Liga ante el Almería.

Molinero

5 | El ex del Betis fue posiblemente el jugador que menos destacó en el Getafe en el día de hoy. Primero se las tuvo tiesas con José Arnáiz durante la colocación de una barrera y ambos jugadores vieron la amarilla por el encontronazo. Y más tarde, recién comenzada la segunda parte, tuvo que retirarse del campo tras sufrir una fuerte entrada que le dejó renqueante minutos después de volver de los vestuarios. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Van den Bergh.

Alberto García y Gorosito, dos de las piezas clave en la defensa del Getafe | LaLiga

Lacen

6 | El capitán del Getafe estuvo correcto en todo momento, aunque no realizó uno de sus mejores partidos en el Coliseum Alfonso Pérez. Tuvo muy mala fortuna en el 70' al recibir un fuerte golpe en el rostro que le tuvo grogui varios minutos, e incluso tuvo que precisar la atención de las asistencias médicas. La inferioridad numérica del Getafe en el preciso momento en el que estaba siendo atendido en la banda supuso el gol del Valladolid. El colegiado prolongó hasta seis minutos el encuentro por tal eventualidad.

Paul Anton

8 | El mediocentro rumano va haciéndose poco a poco con un hueco en el doble pivote que propone Bordalás gracias a las maravillosas actuaciones que realiza partido tras partido. Como ya hiciera en el triunfo ante el Real Oviedo de la jornada 5, el centrocampista volvió a abrir la lata, aunque esta vez lo hizo de cabeza tras un servicio a balón parado de Damián Suárez. Al contrario que en los dos últimos partidos (Elche y Sevilla Atlético), esta vez no fue sustituido por Bordalás y acabó los noventa minutos en el campo.

Álvaro Jiménez

6 | El canterano del Real Madrid no logró repetir la magnífica actuación que realizó en el último partido en casa ante el Sevilla Atlético, pero no se cansó de intentar desbordar una y otra vez (como de costumbre) a sus rivales con el objetivo de crear peligro desde la banda derecha. En una de estas internadas provocó la falta que desembocaría en el gol de Paul Anton. Fue amonestado por protestar un penalti y sustituido poco después por Gustavo en el minuto 83.

Portillo

7 | El malagueño sigue demostrando cada fin de semana que es un jugador fundamental en el esquema de Bordalás. Casi todo el juego asociativo del Getafe en ataque pasa por sus botas y, si además de eso también marca goles como hizo ante el Elche, se convierte en uno de los jugadores más peligrosos del conjunto azulón. Buscó mediante pases muy precisos a Jorge Molina en numerosas ocasiones y, en una de ellas, dejó solo al delantero de Alcoy para que pusiese el tercer y definitivo tanto en el marcador. Fue sustituido por Facundo Castillón en la recta final del encuentro.

Francisco Portillo controla el esférico ante la presión de dos jugadores del Valladolid | LaLiga

Dani Pacheco

8 | El atacante del Getafe llevó continuamente el peligro a la portería defendida por Isaac Becerra. En el minuto 55 realizó una excelente jugada individual en la que engañó a dos defensores vallisoletanos y envió el balón a un Jorge Molina que remató muy forzado fuera. Tan solo cinco minutos después marcaría a placer el segundo gol de su equipo gracias a un gran pase de Damián Suárez. Ya en los minutos finales pudo ser expulsado tras una fea entrada a destiempo.

Jorge Molina

8 | El ariete alicantino sigue sumando tantos a su casillero particular y ya van seis goles en lo que va de Liga. Y eso que tuvo en más de una ocasión la oportunidad de ampliar la renta de su equipo. En el minuto 18 cruzó demasiado el balón tras un gran pase de Portillo y poco más tarde se le anuló un gol por fuera de juego. Tampoco tuvo suerte en el 55' al no llegar a alcanzar un gran envío de Pacheco. Sin embargo, no se iría con las manos vacías el de Alcoy y sentenciaría el choque a falta de quince minutos para su conclusión.

Jorge Molina celebra el tercer tanto del Getafe ante el Valladolid | LaLiga

Van den Bergh

5 | Entró en el minuto 48 sustituyendo al lesionado Molinero y no desentonó el lateral izquierdo alemán. Si bien es verdad que su rendimiento no ha sido el esperado en el conjunto azulón, frente al Valladolid estuvo bastante bien cuando fue exigido. El defensa suena como una de las posibles bajas del Getafe en el mercado invernal, ya que en principio se considera que la posición de lateral izquierdo no está realmente bien cubierta.

Gustavo

SC | La presencia del canterano en el banquillo del Getafe era una sorpresa para la mayoría de aficionados locales pues se trataba de la primera vez que el jugador era convocado con el primer equipo esta temporada. Más aún cuando Bordalás le hacía debutar en el minuto 83 en sustitución de Álvaro Jiménez. Precisamente el míster alababa su trabajo en rueda de prensa: "Nos ha ayudado en un momento en el que el equipo necesitaba oxígeno. Ha estado francamente bien".

Facundo Castillón

SC | El argentino salió en los minutos finales del encuentro y apenas entró en juego. Su participación en el equipo está siendo bastante pobre respecto a su rendimiento en el inicio de temporada.

Pérez Pallas señala una acción durante el encuentro en el Coliseum | LaLiga

Árbitro: Pérez Pallas

6 | No se preveía un partido fácil de arbitrar en el Coliseum Alfonso Pérez esta tarde de sábado y, sin embargo, el colegiado gallego supo administrar justicia para ambos lados de forma equitativa. Y eso pese a que desde el principio la grada local no le pasó ni una con numerosas protestas a la mayoría de sus decisiones. Entre ellas, saldó un enfrentamiento entre Francisco Molinero y José Arnáiz con amonestación para ambos y sancionó a Álvaro Jiménez por protestar un penalti. Pudo expulsar a Dani Pacheco tras una dura entrada ya en los minutos finales. En total, David Pérez Pallas sacó diez tarjetas amarillas (cinco para cada equipo).