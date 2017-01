Unión Deportiva Almería - Getafe CF: una victoria por reyes

Ya se acabó el descanso para madrileños y andaluces, o por lo menos para los clubes afincados en Getafe y Almería. Vuelven de las vacaciones ambos conjuntos a la lidia por el ascenso, en una Segunda División donde nadie ha dicho aún su última palabra.

Recibe el Almería al Getafe en el estadio de los Juegos Mediterráneos con las intenciones bien claras, al igual que saltarán los de José Bordalás al terreno de juego dispuestos a llevarse el partido. Sin lugar a dudas tendrá lugar un choque muy igualado, en el que las estadísticas y los méritos granjeados hasta ahora en el torneo regular no servirán de nada si el coraje de unos se impone sobre los rivales; tal y como se ha visto reflejado en varias ocasiones durante esta temporada.

Analizamos cómo de preparados llegan Getafe y Almería para su primer partido del año, pues el que mejor lo haga se llevará el regalo de reyes a casa.

El Getafe llegará con las remodelaciones de Bordalás, y sus buenas sensaciones.

No ha procrastinado durante las vacaciones invernales el míster azulón. Aprovechó Bordalás el mercado de invierno para incorporar a la militancia getafense futbolistas de su confianza y dispuestos a ganar el ascenso. Tal es el caso de Sergio Mora, mediocentro ex del UCAM, que vuelve al feudo azulón para sentirse como en casa pues en Getafe jugó durante la temporada 2001/2002. Un viejo conocido de Bordalás es Carlos Peña, defensa proveniente del Alcorcón y que ya coincidió con el técnico alicantino en temporadas anteriores.

Ambos jugadores llegan para reforzar puntos claves de la estructura getafense, y su incorporación al grupo podría propiciar la salida de aquellos futbolistas que no se encontrasen en los esquemas de José Bordalás. De hecho, Kadir, quien llegó a Getafe desde el Betis en verano, ha rescindido su contrato con el club de mutuo acuerdo. El ex azulón no ha tenido apenas minutos con el equipo y se ha visto varias veces fuera de la convocatoria. El hecho de que no encajara en el puzzle del entrenador y la llegada de Sergio Mora, quien trae el beneplácito de Bordalás, ha motivado su salida. Tanto el director deportivo como el técnico no descartan que haya alguna salida más, y algún otro fichaje.

Cerró el 2016 el Getafe de una forma redonda, se despidió del año ganando y situándose en el tercer puesto de la clasificación. Los números del Getafe de Bordalás convencen, y ahora deben encarrilar una buena segunda vuelta para mantener los puestos de play-offs e incluso lograr el ascenso directo.

Con 31 puntos y geniales sensaciones, asaltará el estadio almeriense el Getafe. Además de las incorporaciones aún hay que tener en cuenta a los hombres fuertes del cuadro azulón: Jorge Molina, el ariete de Alcoy es pichichi de los suyos con seis tantos y no parece haber saciado su hambre goleadora. El Cata Díaz, baluarte defensivo del Getafe, regresará a la zaga frente al Almería, lo que afianza el muro de Bordalás. Cabe recordar también las geniales actuaciones de Alberto, el portero le está ganando la batalla por ocupar la meta azulona a Vicente Guaita.

El Almería buscará alzar el vuelo y comenzar bien el año.

Los de Soriano no pueden decir lo mismo del pasado 2016. Cerraron la primera vuelta perdiendo frente al Mirandés y cayendo al puesto número diecinueve de la clasificatoria, lo que hace que la amenaza del descenso sea ahora un problema de primer orden en Almería. Deben mirar ahora este tramo de Segunda División con las ideas bien claras, buscando la salvación primero, y luego avanzar hacia cotas más altas.

Pese a que los andaluces no llegan a este choque con ningún refuerzo del mercado invernal tampoco se ha producido ninguna salida que haya complicado las cosas para el técnico. Se bastan los almerienses con los futbolistas que comenzaron la temporada, uno de los más peligrosos es Quique, el nueve del conjunto que alberga ocho goles en su haber y que es actualmente pichichi del equipo; una amenaza importante para el muro azulón.

Comenzarán el partido con veintiún unidades en el torneo regular, de ganar escalarían puestos, escapando de la amenaza del descenso a la espera de lo que hiciesen los demás equipos.

Darán lo mejor de sí mismos los de Soriano, tal y como planteaba el míster en una rueda de prensa previa al partido: "El equipo que no dé su mejor versión, no ganará. Seguro". Hay que dar por hecho que los jugadores andaluces saldrán a por la victoria desde el primer momento.

Sin lugar a dudas, el encuentro que tendrá lugar en el estadio de los Juegos Mediterráneos será un choque en el que nadie dará su brazo a torcer, plagado de buen futbol y estrategia, en el que ambos equipos querrán llevarse a casa la victoria como regalo de reyes para estar un poco más cerca de sus aspiraciones; el ascenso.

Posibles onces de ambos equipos.