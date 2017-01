Jorge Molina rescata un punto ante un combativo Mallorca

Jorge Molina controla el balón ante Lekic y el colegiado valenciano Ais Reig, protagonistas del partido | LaLiga

Insuficiente reparto de puntos entre Getafe y Mallorca en un duelo bastante igualado en el que los bermellones consiguieron adelantarse muy pronto en el marcador con un espectacular disparo de Lekić que, con algo de fortuna tras tocar en Alberto, congeló al Coliseum Alfonso Pérez en la primera mitad. Poco fútbol y pocas ocasiones se verían en la segunda parte, cuyos minutos finales supo aprovechar una vez más el futbolista más en forma del Getafe, Jorge Molina, para generar un penalti que él mismo transformaría poniendo las tablas en marcador.

Comenzó mejor el encuentro el conjunto bermellón, que vino a Getafe decidido a llevarse los tres puntos para salir definitivamente de la zona peligrosa de la clasificación, y en las botas de Brandon tendría la primera ocasión del encuentro en el minuto 5, aunque el canterano llegaría algo forzado al remate ante la salida del portero local. Sin embargo, sería su acompañante en la delantera del Mallorca, el serbio Dejan Lekić, quien sorprendió a todos los presentes con un 'misil' potentísimo con la pierna izquierda que dio en el palo y, tras rebotar en la espalda de Alberto García, significó el primer gol del choque.

El delantero del Mallorca Dejan Lekić celebra su golazo desde fuera del área en el minuto 11 | LaLiga

No se vino abajo el conjunto azulón pese a encajar tan tempranero gol y siguió buscando la portería defendida por Cabrero con varias acometidas a cargo de Álvaro y Pacheco. Incluso el veterano lateral Carlos Peña, quien repetía titularidad hoy por la baja por sanción de Damián Suárez, se atrevió a intentarlo desde fuera del área aunque su disparo se marcharía muy alto. Con media hora disputada, el Getafe rozaría el empate tras una buena jugada de Molina que la defensa mallorquina sacaría en área pequeña tras finalizarla Portillo.

Tan solo cinco minutos después, Pacheco sorprendió cediendo el balón atrás a Lacen en una falta lateral y el argelino encontraría una buena respuesta abajo del portero visitante Cabrero. El rechace fue a parar a Sergio Mora, pero el centrocampista madrileño no estuvo muy oportuno y la mandaría por encima de la meta contraria. Acabarían así los primeros cuarenta y cinco minutos, con un acoso incesante del Getafe en campo contrario que no encontraba respuesta en forma de empate. Por su parte, el Mallorca buscó la velocidad de sus hombres de arriba (especialmente Brandon y James), escoltados por un Lekić que ganaba una y otra vez los balones aéreos ante los dos centrales azulones, el 'Cata Díaz' y Nicolás Gorosito.

Sergio Mora juega el balón, ante la presión del mallorquinista Brandon Thomas | LaLiga

Pese a que el Getafe se encontraba por detrás en el marcador, tras el paso por los vestuarios fue el Mallorca quien comenzó creando más ocasiones de peligro. Primero sería Moutinho con un buen disparo a la cruceta e instantes después el colegiado anularía un tanto al ariete serbio Lekić, que hubiese supuesto su segundo gol en el partido y prácticamente la sentencia. Desde ese momento, el conjunto de Bordalás no conseguiría elaborar su juego ni trenzar jugadas de peligro, quizá incapacitado por el mal estado del terreno de juego o por las continuas pérdidas de tiempo del Mallorca (especialmente en los prolongados saques de puerta de Cabrero).

Se impacientaba el Coliseum al ver a su equipo incapaz de darle la vuelta al marcador, intentándolo tan solo mediante la estrategia a balón parado, de la cual a punto estuvo Gorosito de sacar provecho en el minuto 55. La entrada de Emi Buendía por Portillo tampoco resultó muy productiva para los intereses azulones, a la par que el Mallorca iba encontrándose más y más cómodo en el duelo teniendo en cuenta que su única labor era la de despejar los numerosos balones en largo que enviaban una y otra vez los centrales getafenses.

Y cuando parecía que el Getafe cedería su larga imbatibilidad como local ante los bermellones, apareció por enésima vez su hombre gol, el jugador más en forma sin duda de la plantilla, quien acostumbra a lidiar con las situaciones complicadas cuando la cosa no va del todo bien: Jorge Molina. El delantero de Alcoy, que no había gozado de excesivas ocasiones durante el partido, salía al rescate y provocaba un penalti (más que dudoso porque Raíllo toca claramente el balón) que le daba a su equipo la oportunidad de empatar el encuentro en los minutos finales. No le tembló el pulso al ariete desde los once metros y no desperdició la oportunidad de poner las tablas en el marcador y marcar así su octavo gol en lo que llevamos de temporada.

Jorge Molina transforma el penalti cometido sobre él mismo en los minutos finales | LaLiga

Echó entonces Bordalás toda la carne en el asador y sacó del campo a Mora y Álvaro Jiménez para dar entrada a Paul Anton y Scepović, pero con tan poco tiempo por delante poco pudieron hacer ambos para lograr el milagro en el Coliseum. Un milagro que a punto estuvo de rozar el 'Cata' Díaz con un remate de cabeza forzado ya casi alcanzada la conclusión de los noventa minutos.

De esta forma, Getafe y Mallorca se repartieron un punto que para ambos resulta insuficiente en la búsqueda de sus objetivos más cercanos. Los azulones pierden la oportunidad de afianzarse en la parte alta de la clasificación, aunque seguirán ocupando el tercer puesto una jornada más hasta la visita del Mirandés el próximo domingo, mientras que a los mallorquines el empate les sabe a poco si se tiene en cuenta que aún están peligrosamente situados en la zona baja de la misma, de la que intentarán salir en el siguiente duelo fuera de casa ante el Reus.