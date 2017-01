Getafe CF - CD Mirandés: puntuaciones del Getafe, jornada 22 de LaLiga 1|2|3 | LaLiga

Una nueva oportunidad perdida por el Getafe en su sueño de regresar a Primera División. Segundo partido consecutivo jugando en casa en el que los azulones no cuajan una actuación digna del conjunto que antes de acabar el año prometía solidez, eficacia y, sobre todo, sed de victoria al Coliseum Alfonso Pérez. El triunfo ante el Almería en el comienzo de año hacía presagiar que la buena dinámica continuaría durante varias jornadas más. Sin embargo, pese a que el equipo de Bordalás ha disputado dos partidos consecutivos en casa (jornada 21 y 22), los resultados no se han dado como la mayoría esperaba.

Y eso que el encuentro de este domingo frente al CD Mirandés, al contrario que el del pasado fin de semana ante el Mallorca, se puso bastante pronto de cara con el gol de Dani Pacheco en el minuto 14. Un tanto que supondría más tarde un espejismo para el Getafe, que pese a que se las prometía muy felices en un principio vería cómo su rival le empataba por medio de Álex Ortiz (ya en la segunda parte) y acababa por truncar su objetivo de lograr los tres puntos en casa.

(0 - 3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar)

José Bordalás

5 | El técnico alicantino repitió el mismo esquema de la semana pasada confiando en que no se repitiese lo visto ante el Mallorca, pero el resultado de su conservador planteamiento no resultó efectivo. Tan solo el regreso de Damián Suárez tras su sanción alteró el once que saltó de inicio al Coliseum la jornada anterior, repitiendo por tanto la presencia en él de los fichajes invernales: Peña y Sergio Mora. Y visto lo visto, pudo equivocarse en su elección, pues suplentes como David Fuster o Paul Anton demostraron en menos tiempo bastante más que los teóricos titulares. En definitiva, no tuvo capacidad de reacción y no proporcionó una solución de urgencia para intentar ganar el partido.

Bordalás da instrucciones a Dani Pacheco en la banda | LaLiga

Alberto

7 | El guardameta catalán intervino con decisión y mucha rapidez en las ocasiones en las que fue exigido por los atacantes rivales. Prueba de ello fueron las dos paradas que realizó a Pedro, tanto en un primer mano a mano como más tarde en una buena estirada tras un potente disparo del delantero malagueño. Poco pudo hacer en el gol de Álex Ortiz, pues el disparo del defensa del Mirandés toca en un contrario y cambia la trayectoria del balón. Además, tirando de veteranía provocó una amarilla a un rival que le entorpeció un saque desde su área.

Damián Suárez

6 | Volvía a ser titular el lateral uruguayo tras no poder disputar el partido ante el Mallorca por sanción (quinta amarilla) y fue de lo mejor de la defensa del Getafe. Estuvo muy férreo en labores defensivas sin dejar apenas que le sobrepasase Bustos en ninguna ocasión, y cuando pudo incorporarse al ataque lo hizo con peligro. La primera ocasión del partido fue un chut suyo desde fuera del área que repelió Roberto.

'Cata' Díaz

5 | No se vio ni mucho menos al mejor 'Cata' ante el Mirandés, a ese central que apenas deja pasar al rival, que logra intimidar a cualquier delantero y que corta todo balón que pasa por su lado. La vuelta tras su lesión no está siendo la mejor de las posibles y el Getafe lo nota. Si la pasada jornada abusó demasiado del balón en largo, esta vez no lo jugó con decisión. Sus actuaciones en defensa determinan en gran medida el número de goles que encaja el equipo, por lo que el Getafe necesita recuperar el mejor nivel del argentino cuanto antes.

Gorosito

5 | Decía el central argentino esta semana en rueda de prensa que el equipo tenía que afrontar cada partido "como una final". No obstante, del dicho al hecho hay un gran trecho, y bien se ha visto este domingo con el partido realizado por los hombres de Bordalás. Pese a que no tuvo un partido sencillo, el zaguero se complicó una y otra vez en las salidas de balón y no se entendió con el 'Cata' en otras tantas. Al final se sumó al ataque como un delantero más en busca de un gol heroico, pero no tuvo fortuna. Fue amonestado por una entrada sobre Pedro.

Peña

4 | El ex lateral del Oviedo sigue contando en cada encuentro liguero con la confianza de Bordalás, pero cada vez menos con la de la grada. Bastante cumplidor en defensa sí, pero aportando demasiado poco en ataque. Sus centros fueron imprecisos y apenas ayudó a abrir espacios para que Dani Pacheco pudiera aprovechar su velocidad por la banda izquierda. Vio la tarjeta amarilla muy pronto, en el minuto 4.

Damian Suárez conduce el balón ante la presión de Bustos | LaLiga

Lacen

5 | El capitán del Getafe no realizó una gran actuación durante los noventa minutos frente al Mirandés. Sin apenas protagonismo en la elaboración de juego, impreciso en el pase e incómodo en la dupla del centro del campo junto a Sergio Mora. Un error suyo en la entrega fácil al portero casi le cuesta un disgusto al equipo en la primera mitad. Ni siquiera en una falta indirecta dentro del área estuvo afortunado el mediocentro argelino, que desaprovechó la ocasión tras reaccionar muy tarde a la rápida cesión de su compañero.

Sergio Mora

4 | El madrileño llegó al Getafe en este mercado de invierno al parecer como petición expresa de Bordalás y así se ha comprobado con sus tres titularidades seguidas ante Almería, Mallorca y Mirandés. Sin embargo, el veterano futbolista de 37 años está dejando actuaciones bastante discretas para lo que realmente se le pide a un mediocentro del Getafe. No se entiende, por tanto, la ausencia de Paul Anton en el once titular tras sus buenas actuaciones antes de acabar el año, como tampoco la ausencia en la convocatoria de Faurlín, hasta hace apenas un mes el acompañante de Lacen en la sala de máquinas getafense.

Álvaro Jiménez

5 | Flojo partido del futbolista cedido por el Real Madrid. Su rapidez y desparpajo en el uno contra uno no resultó efectiva ante la zaga del Mirandés, que cortó una y otra vez sus arrancadas por banda derecha. Prueba de ello es que los burgaleses casi no cometieron faltas contra el canterano madridista, lo que suele ser la tónica habitual cuando el futbolista encara a su adversario. Pese a ello, de sus botas nació el gol de Dani Pacheco, además de contar con hasta dos oportunidades de disparar entre los tres palos. Fue sustituido por Facundo en el 72'.

Portillo

5 | Fue uno de los señalados por Bordalás, tanto en el campo como en sala de prensa. El malagueño ocupa la posición de tres cuartos de campo y, por tanto, su importancia en el Getafe es máxima. Eso es precisamente lo que le pide el técnico alicantino, que procure cobrar aún más peso en el ataque getafense en cada partido, a la par que también busque con más ahínco el gol. Y es que tiene una asignatura pendiente con el gol como pudo comprobarse en la jugada del tanto de Dani Pacheco, al fallar en primera instancia un mano a mano para que terminase rebañando el balón y marcando su compatriota.

Portillo y Sergio Mora observan el avance con el balón controlado de Sangalli | LaLiga

Dani Pacheco

7 | El malagueño fue con total seguridad el mejor jugador del Getafe contra el Mirandés, no solo por su gol sino por lo que aportó al equipo en cada acción en ataque. Probó suerte con jugadas individuales ante la defensa rojilla, especialmente buscándole las cosquillas al lateral derecho Carlos Moreno. Su gol en el minuto 14 abrió la lata y adelantó al Getafe en el marcador. Consiguió ganar línea de fondo en algunas ocasiones, pese al poco ofrecimiento de Carlos Peña, pero sus centros no encontraron rematador. También lo intentó con un disparo desde fuera del área pasada la media hora de juego, pero paró bien Roberto.

Jorge Molina

6 | No apareció el Jorge Molina de otras ocasiones, el delantero que te saca las castañas del fuego en cada partido con goles en los últimos minutos o jugadas de pillería que te resuelven encuentros como ante el Mallorca. Sí contó el ariete con alguna ocasión para marcar, como un potente disparo en el minuto 7 que rechazó el guardameta rojillo, o un leve cabezazo que no inquietó la portería contraria poco después, e incluso una vaselina que se perdió por línea de fondo casi concluida la primera parte. Sin embargo, esta vez su papel protagonista dejó paso al de batallador, al punta que baja balones y pelea cada acción. Poco a destacar salvo una sobresaliente arrancada en velocidad en el 42' que no encontró destinatario final tras el pase atrás del de Alcoy.

Jorge Molina en la disputa de un balón | Foto: La Liga

David Fuster

6 | Tras varias semanas sin jugar, el ex de Olympiacos fue la primera sustitución de Bordalás en busca del tanto del triunfo. Y el valenciano puso todo de su parte porque así fuese, mostrándose activo en cada acción en la que entró en juego y tomando siempre buenas decisiones. Muy activo desde su salida en el 56' por Portillo, Fuster incluso probó suerte en un contraataque con un disparo que atrapó abajo Roberto.

Paul Anton

6 | El centrocampista rumano pide a gritos una oportunidad en el once de Bordalás con cada una de sus apariciones desde el banquillo. No falló ningún pase desde su entrada en el terreno de juego, además de recuperar varios balones importantes y pelear hasta el último de ellos. En definitiva, ofreció en 25 minutos lo que Sergio Mora no había logrado en todo el partido hasta su sustitución. No se entiende el motivo de su suplencia cuando venía de hacer unos partidos ante Córdoba, Sevilla Atlético y Valladolid (gol incluido) realmente buenos.

Facundo Castillón

3 | Paupérrimos quince minutos del extremo argentino en el partido. Salió con el objetivo de atacar por banda derecha para surtir de balones a Jorge Molina y aprovechar incluso alguna ocasión de cara a portería. Pues bien, falló garrafalmente en todo lo que se propuso. No consiguió desbordar a los fatigados defensas rojillos, ni centrar con acierto y, lo peor de todo, falló una ocasión clarísima con todo a favor por 'dormirse' en el remate final. El Coliseum se le atraganta una y otra vez al futbolista cedido por el Racing de Avellaneda.

Figueroa Vázquez realiza el protocolario sorteo de campos junto a Álex Ortiz y Lacen | LaLiga

Árbitro: Figueroa Vázquez

7 | El colegiado del comité andaluz no tuvo un encuentro demasiado comprometido para sus intereses, ejerciendo de manera equitativa para ambos lados y sin graves fallos en la toma de decisiones. Lo único que se podría destacar, la tarjeta que sacó a un futbolista del Mirandés por reiterarse en una de sus protestas o la falta indirecta dentro del área que señaló por pérdida de tiempo del portero rojillo Roberto. El choque se saldó finalmente sin expulsados, aunque sí con cinco tarjetas amarillas (dos del lado getafense y tres del lado burgalés).