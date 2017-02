Chuli: ''Quería estar en el bando ganador''

Chuli, presentado como nuevo jugador azulón | Imagen: Getafe CF

Último día de mercado invernal con mucho movimiento en las oficinas del Getafe CF. El conjunto azulón cuenta con una nueva incorporación. A las altas de Sergio Mora y Carlos Peña, se une la de Manuel Jesús Vázquez Florido, más conocido como Chuli. Las salidas de jugadores como Kike Sola, Van den Bergh, Karim Yoda y Rolf Felscher, han permitido la llegada del delantero onubense.

El conjunto madrileño buscaba reforzar ciertas posiciones de cara a la segunda parte de la temporada, y tras la llegada de un centrocampista y un lateral, José Bordalás necesitaba un ‘nueve’ que compitiese con Jorge Molina y Stefan Scepovic. Ese delantero por fin ha llegado, y es que Chuli llega en calidad de cedido con opción de compra, procedente de la UD Almería, hasta final de temporada.

El jugador ha sido presentado este jueves de forma oficial por el Getafe. En la posterior rueda de prensa, Chuli ha manifestado que en el club andaluz no disfrutaba del fútbol, y que el Almería le consideró transferible en mitad de diciembre. A pesar de ello, el jugador continuaba trabajando al máximo para poder competir en el momento en que se le necesitase. Confesaba que cuando recibió la llamada del conjunto azulón, especialmente la de José Bordalás, no dudó: ‘‘Me comentaron sobre el club, que era familiar y cercano, y la llamada del entrenador fue determinante’’. ‘‘El cambio de aire me va a venir bien porque este equipo viene con dinámica positiva. Me he enfrentado muchas veces a Bordalás y siempre perdí, quería estar en el bando ganador’’ decía el jugador.

El delantero se formó en las categorías inferiores del Espanyol y Recreativo, con el cual debutó en Segunda División. Fichó por el Betis, y posteriormente fue cedido al Leganés, antes de recalar y destacar en el Almería. Se trata de un jugador carismático y rápido que no ha encontrado su sitio en el once de Soriano.