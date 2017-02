José Bordalás: "Ya no tenemos que pensar en partidos anteriores"

José Bordalás dirigiendo el partido en uno de los últimos encuentros | Fuente: LaLiga

El míster azulón calificó el próximo encuentro frente al Reus como "un partido muy importante". De esta plantilla comentaba: “es un equipo ordenado, que no se desajusta fácilmente, en ningún momento, son un equipo fuerte que aprovecha muy bien las oportunidades que tienen”. Recalcó Bordalás la importancia del choque y recalcaba a su vez la dificultad que entraña el rival, sobre el que añadió que es "un rival que en casa hace que sea difícil de superar"; explicaba: son ordenados y muy disciplinados. Adujo que tiene "ganas de que llegue ese partido", el entrenador quiere borrar cuanto antes la mala imagen que se pudo ofrecer en la última jornada al salir derrotado de Soria frente al Numancia.

De esta situación señalaba: "Ya no tenemos que pensar en partidos anteriores, en la última derrota no nos adaptamos”. Agregaba, admitiendo el trabajo mal hecho, que la victoria no se consigue "porque no has hecho lo que tenías que hacer". Aún así, Bordalás quiso dejar claro que él y los suyos sólo piensan en el próximo partido.

Para acabar con cualquier mala sensación que haya podido quedar el técnico ha estado trabajando en varios esquemas, acerca de esto comentó: “hemos trabajado sobre tres dibujos diferentes. No hay que alarmarse, el equipo está en buena línea. En el fútbol en cualquier momento puede llegar la derrota. Siempre intentamos ser un equipo lo más consistente posible, pongo al equipo que considero más competitivo”.

Sobre el ya cerrado mercado de fichajes y la única incorporación del club, Chuli, dijo Bordalás: "es un jugador con unas características distintas a las que tenemos, que juega bien a los espacios, que tiene velocidad [...] y de alguna manera en el equipo demandábamos más velocidad de medio campo hacia adelante, que nos hacía falta". De él señaló también que "es un jugador que en temporadas anteriores ha hecho un número de goles importante", una característica -el gol- que también había demandado Bordalás.

Con esta nueva incorporación viajará Bordalás a Reus buscando hacerse de nuevo con la victoria y despejar cualquier duda posible.