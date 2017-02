Resultado CF Reus - Getafe CF en vivo online en Segunda División 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido CF Reus vs Getafe CF.

Gorostegui Fernández-Ortega dirigió el Zaragoza - Reus de la jornada 16 | LaLiga

El encargado de dirigir el encuentro entre Reus y Getafe será Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Comité vasco). El colegiado de Rentería ejerce por primera vez en Segunda División esta temporada, tras 11 años impartiendo justicia en Segunda B. Este curso ha arbitrado 12 partidos de LaLiga 1|2|3 hasta el momento, entre ellos dos al Reus (empates ante Numancia y Zaragoza) y uno al Getafe (victoria frente al Sevilla Atlético). En total, ha mostrado 66 tarjetas amarillas y 5 tarjetas rojas.

Panorámica del Estadio Municipal de Reus | CF Reus

El partido se disputará en el Estadio Municipal de Reus. El estadio rojinegro se inauguró en el año 1977. Cuenta con una capacidad de 4.300 espectadores y, según indica la web del club catalán, el terreno de juego es de césped natural, apto para la práctica tanto de fútbol como de rugby o fútbol americano, con gradas y tribuna cubierta. Además, posee otro campo de hierba artificial anexo al principal. Es el cuarto feudo del Reus en su historia tras el Estadio de la carretera de Salou (1913-1919), el campo del camino del Aleixar (1919-1927) y el Estadio de la Calle Gaudí (1927-1978).

Carlos Peña, durante el último encuentro en Los Pajaritos ante el Numancia | LaLiga

Por parte del Getafe, fue el lateral salmantino Carlos Peña el encargado de explicar cómo afronta el equipo azulón la visita a Tarragona. "Vamos a encontrar un partido complicado, pero tenemos que dar nuestra mejor versión y volver con los tres puntos", apuntó uno de los tres fichajes invernales del Getafe. Además, añadió que "poco a poco irán saliendo las cosas" ya que ve al vestuario muy mentalizado para conseguir "sumar cada semana" y, por ende, para "pelear por estar en los puestos de arriba" a final de temporada.

Jordi Codina, durante un entrenamiento con el Reus Deportiu | Jordi Alfons López

Sobre el partido de este domingo habló el ex guardameta del Getafe Jordi Codina, quien admitió que "el Getafe actual tiene más solidez defensiva y posee jugadores arriba que resultan determinantes" y pese a que "es un bloque muy fuerte y difícil de batir", ve a su equipo "muy bien y con ganas de conseguir los 3 puntos este domingo", reconoció el portero que guardó la portería getafense durante seis temporadas (2009-2015).

'Chuli' posa con la elástica azulona durante su presentación en el Coliseum Alfonso Pérez | LaLiga

En lo referente al apartado de movimientos invernales del Getafe, las oficinas del Coliseum no han descansado ni un solo segundo trabajando en la operación salida. Y es que las llegadas de Sergio Mora y Carlos Peña han obligado a salir del club a futbolistas que estaban contando poco para Bordalás. Fue el caso de Kadir a principios del mes de enero y lo ha sido en los dos últimos días para Van den Bergh (Greuther Fürth), Karim Yoda (Almería), Kike Sola (Numancia) y Rolf Feltscher (Zaragoza). Para suplirlas, el último futbolista en llegar al club azulón ha sido el delantero onubense 'Chuli', cedido por el Almería hasta final de temporada.

Marcos Tébar, en su presentación como nuevo jugador del Reus | CF Reus

Igual que han hecho la mayoría de equipos de Segunda División, el Reus también decidió reforzarse en el mercado de invierno. El conjunto catalán anunció la incorporación de Marcos Tébar, centrocampista de 30 años que ha firmado hasta final de temporada procedente del Delhi Dynamos FC de la Superliga India. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid (donde llegó a debutar con el primer equipo en la 2008/2009), el futbolista ha militado también en Girona, Almería, Brentford y Llagostera.

Alberto golpea el balón durante el encuentro de la jornada 22 ante el Mirandés | LaLiga

Atentos a Alberto García del Getafe. El ex guardameta del Sporting de Gijón comenzó siendo el portero suplente en el inicio de curso liguero para más tarde aprovechar la ausencia de Vicente Guaita y hacerse dueño de la meta azulona. Sus buenas actuaciones han valido muchos de los puntos que lleva el conjunto madrileño esta temporada y, por eso, la grada del Coliseum se lo hace saber en cada partido, llegando inclusive a ser elegido como 'jugador 5 estrellas' del Getafe en el mes de enero.

Máyor celebra el único gol del encuentro de la jornada 21 entre Reus y Almería | LaLiga

Atentos a Máyor del Reus. El delantero alicantino fue uno de los fichajes del conjunto blanquinegro en verano procedente del Alcorcón, y con cinco goles es el segundo máximo goleador del equipo (tan solo por detrás de Fran Carbià). Además, marcó el gol del triunfo ante al Almería hace tres jornadas y volvió a ver puerta justo la semana siguiente en casa contra el Mallorca. En el encuentro de la primera vuelta apenas jugó unos minutos.

José Bordalás charla con Jagoba Arrasate en los instantes previos al Numancia - Getafe | LaLiga

También habló en rueda de prensa este viernes el entrenador del Getafe, José Bordalás, quien calificó el duelo en el Municipal de Reus como "un partido muy importante" para dejar atrás la pobre imagen ofrecida especialmente en la última derrota en Soria. "No nos adaptamos en ningún momento al partido, al estado del terreno de juego y caímos derrotados. Eso nos tiene que servir para darnos cuenta de que en esta categoría si no compites al máximo nivel cualquier rival te puede ganar", indicó el preparador alicantino, quien advirtió a la afición que "no hay que alarmarse", ya que el equipo se encuentra aún "en buena línea".

Natxo González saluda a su homólogo en el banquillo bermellón, Javier Olaizola | LaLiga

El entrenador del Reus, Natxo González, señaló esta semana en la rueda de prensa previa al encuentro frente el Getafe que los madrileños son "un equipo con experiencia", al igual que reconoció también que "es uno de los tres equipos más peligrosos" y que su "racha de tres partidos sin ganar está dentro de la normalidad de la categoría". Además, el técnico indicó que para el Reus el choque de este domingo "es un reto ilusionante" ya que el Getafe se encuentra "por encima" en la clasificación y con una victoria se colocarían "a un punto".

Dani Pacheco, ausente esta jornada por lesión, pelea un balón en el encuentro de la primera vuelta | LaLiga

Reus y Getafe únicamente han cruzado sus caminos en una ocasión, y fue precisamente en el encuentro de la jornada 3 de esta misma temporada, que se saldó con empate a uno en el Coliseum Alfonso Pérez. Aquel 3 de septiembre, los tarraconenses se pusieron por delante gracias a un lanzamiento de penalti transformado por Édgar Hernández en el minuto 58. Sin embargo, sería el delantero y actual máximo goleador del Getafe, Jorge Molina, quien se encargarse de poner poco después el empate en el marcador, que ya no se movería hasta el pitido final.

Mehdi Lacen se lamenta de una ocasión en el último encuentro liguero ante el Numancia | LaLiga

El conjunto getafense posee un balance total de 9 victorias, 9 empates y 5 derrotas, que en líneas generales es positivo, aunque se ha visto notablemente perjudicado en las tres últimas jornadas ligueras (dos empates y una derrota). La solidez de los madrileños en su feudo no se vio en ninguno de los dos encuentros seguidos de inicio de año, mientras que fuera de su estadio sigue costándole dominar los partidos. Y es que precisamente las dos derrotas del Getafe con Bordalás han tenido lugar lejos del Coliseum Alfonso Pérez, donde ha logrado tan sólo tres victorias y un total de 13 puntos, con una diferencia de goles negativa (9 a favor y 13 en contra). En su último partido fuera de casa, ante el Numancia en Los Pajaritos, el Getafe se vio superado -sobre todo tras la expulsión de Gorosito- cayendo por 2 a 0 con goles de Ruiz de Galarreta y Valcarce.

Por su parte, el Getafe quiere dejar atrás la mala imagen ofrecida en los tres últimos partidos, en los que tan solo ha conseguido dos puntos de nueve posibles, y retomar de nuevo el buen momento de forma del que gozaba antes del parón navideño. Los azulones se encuentran a día de hoy en la cuarta posición de la clasificación con 36 puntos, gracias a los buenos resultados logrados tras la llegada de Bordalás al banquillo en el mes de octubre. Con el técnico alicantino el equipo madrileño únicamente ha perdido dos partidos (Nàstic y Numancia), ambos fuera de casa, que interrumpieron una gran racha de seis jornadas primero y posteriormente otra de ocho partidos consecutivos sumando puntos.

Ramón Folch, durante el último partido del Reus en casa frente al Mallorca | LaLiga

El conjunto reusense recibe a los madrileños tras una racha de tres partidos seguidos sumando -una victoria y dos empates-, que intentarán prolongar al menos una jornada más antes de disputar los dos próximos encuentros fuera de su estadio (Numancia y Cádiz). De los doce partidos que ha jugado como local, el Reus ha conseguido el triunfo en cuatro de ellos (Cádiz, Lugo, Nàstic y Almería), ha empatado en cinco ocasiones (Mirandés, Numancia, Rayo Vallecano, Tenerife y Mallorca) y ha perdido en tres (Levante, Córdoba y Elche). En su último partido como local firmaron tablas con al Mallorca (1-1) con tantos de Máyor y Lekić.

El Reus llega al encuentro como noveno clasificado con 32 puntos (17 en casa y 15 fuera) en las veintitrés jornadas disputadas por el momento. El equipo de Natxo González ha logrado un total de 8 victorias, 8 empates y 7 derrotas en lo que llevamos de curso, con un balance total de 20 goles a favor y 18 en contra. La primera temporada en Segunda División del conjunto tarraconense en toda su historia está siendo realmente positiva, encontrándose actualmente situados en la zona media de la clasificación, de donde únicamente quieren ascender puestos, para lo que buscarán puntuar por cuarto encuentro consecutivo.

¡Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del CF Reus Deportiu vs Getafe CF, perteneciente a la 24ª jornada de LaLiga 1|2|3. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de Reus a partir de las 18:00 horas.