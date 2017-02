Rápida titularidad de los nuevos fichajes

Google Plus

Sergio Mora disputando el Getafe-Mallorca | LaLiga

Suele suceder que cuando un fichaje llega a un equipo completamente desconocido para él, tarde varios días e incluso semanas en adaptarse a la propia estructura de club y a sus compañeros para obtener el puesto de titular. Pero en el Getafe no ha ocurrido eso en este mercado de invierno. Sergio Mora, Chuli y Peña se han afianzado desde el primer día en el once de Bordalás para disputar los encuentros del equipo azulón. Si comenzamos por Sergio Mora, podemos ver el caso más difícil de entender. El centrocampista procedente del UCAM Murcia, conjunto que milita en la propia Liga 123, llegó al Getafe y en el primer partido ya fue titular ante el Almería, con victoria azulona por 0-1, aunque dejando serias dudas, quizás por la poca actividad en Murcia o por su elevada edad. Cierto es que aun no ha salido desde el banquillo en ningún partido, puede ser gracias a la coincidencia con el propio entrenador en la AD Alcorcón.

El siguiente jugador en llegar, una posición que se debía reforzar obligatoriamente, fue el lateral Carlos Peña. El jugador procedente del Real Oviedo vino para reforzar la salida de Van Der Bergh a la Bundesliga 2 y pelear el puesto con el indiscutible Molinero. Pues, como Sergio Mora, en el encuentro frente al Almería salió como titular sustituyendo al propio Molinero. Tras unos partidos dubitativos aunque con buenas actuaciones, Peña perdió la titularidad en Soria, pero casualidades de la vida, Molinero fue expulsado y sancionado con 2 encuentros, por lo que Peña volvió al 11 titular de Bordalás con el número 2 a la espalda. Situación muy parecida a la de Sergio Mora, Carlos Peña deberá demostrar a la afición del Getafe por qué se le fichó.

El último fichaje, el cual llegó en el último día de mercado invernal, fue Manuel Jesús Vázquez, más conocido como "Chuli", procedente del Almería. El delantero andaluz llegó cedido para sustituir al poco participativo Kike Sola, el cual se marchó al Numancia. "Chuli", con pasado en el CD Leganés, lleva únicamente un par de encuentros con la elástica azulona, con sequía de goles y una participación de titular en ambos partidos, muy cuestionado por el momento por la afición del Getafe. El delantero deberá pelear con el incombustible pichichi del Getafe Jorge Molina para tratar de hacerse un hueco mayor en el once de Bordalás.

Sergio Mora, Carlos Peña y "Chuli" han comenzado con nivel aceptable su temporada en el Getafe, con dudas en momentos puntuales, pero con la seguridad por parte de los tres de que van a darlo todo por el equipo para conseguir llevar al Getafe donde ha estado 12 temporadas: en la 1ª División del fútbol español.