Bordalás: "Los puntos son iguales sea cual sea el rival"

José Bordalás, en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez este viernes | Getafe CF

El entrenador del Getafe Club de Fútbol, José Bordalás, compareció este viernes ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Rayo Vallecano en casa. Tras la agónica derrota en el Carlos Tartiere del pasado fin de semana, el cuadro azulón buscará una victoria que les mantenga en puestos de promoción una jornada más ante un rival muy necesitado de puntos.

"El vestuario ha ido recuperándose durante la semana. Es cierto que salimos enfadados por cómo se produjo la derrota en Oviedo, pero así es el fútbol. Pagamos caro sendos errores que cometimos y nos costó la derrota. Ha pasado la semana y está olvidado. Vivimos el presente y estamos centrados única y exclusivamente en el partido contra el Rayo Vallecano", señaló el técnico en sala de prensa.

Sobre la reciente destitución de Rubén Baraja y la llegada de 'Míchel' al banquillo rayista, el entrenador alicantino quiso dejar claro que no es un condicionante. "Cuando llega un técnico nuevo a un club intenta cambiar lo que hay. Pero es verdad que no puedes cambiar mucho las cosas en un periodo tan breve. Hemos insistido en la importancia de pensar en nosotros, de superar al rival y ser mejores que ellos. En definitiva, hacer un gran partido. No podemos centrarnos en qué podemos encontrarnos o cómo saldrá el rival, porque no lo sabemos", destacó.

"Somos un equipo al que le gusta interpretar un buen fútbol. Lo que nos va a beneficiar es que seamos un buen equipo, hagamos un gran partido, que movamos bien el balón y que seamos fuertes cuando no lo tengamos, jugar equilibrados y, en definitiva, nosotros mismos", subrayó Bordalás sobre el juego que propondrá su equipo.

Bordalás, dirigiendo desde la banda durante un encuentro de la presente temporada | LaLiga

Para el choque contra el Rayo Vallecano, Bordalás no podrá contar con Cala ni 'Cata' Díaz, ambos sancionados, por lo que tendrá que alinear una defensa algo improvisada. "Tenemos alternativas. Está Jesús, Peña o incluso Molinero, que ya ha jugado alguna que otra vez de central. Manejamos varias opciones, así que vamos a poner al jugador que pensamos que nos va a dar mayor rendimiento en esa posición", dijo.

Sobre el once titular, tampoco quiso dar demasiadas pistas. "Tenemos varias alternativas de once, hemos utilizado varios dibujos", y añadió que "a excepción de Cala y 'Cata' Díaz, que están sancionados, el resto de jugadores están todos disponibles para jugar", explicó.

También quiso recordar Bordalás la permisividad de los colegiados con las numerosas faltas que recibe Álvaro Jiménez en cada encuentro. "Debería estar algo más protegido. El otro día le hicieron muchísimas faltas, mucha reiteración y yo creo que los árbitros deben proteger un poco más a ese perfil de jugador. Con encare y desborde, las defensas rivales intentan pararle como pueden, y muchas veces es con faltas", afirmó.

El entrenador del Getafe conoce a la perfección la categoría de plata del fútbol español | LaLiga

"Todos los partidos en Segunda División son importantes. Cuando quieres estar entre los mejores, los puntos son iguales sea cual sea el rival. Afrontamos el partido con el máximo interés y respeto siempre. Aquí no importa el momento del campeonato o si la racha es buena o mala, hay que afrontar cada partido de la misma manera", reconoció sobre la dificultad de la Segunda División española.

Sobre la posible rivalidad entre getafenses y rayistas, Bordalás admitió que se trata de un partido más. "Desconozco el nivel de rivalidad entre ambos equipos. Sé que en las últimas temporadas por situaciones que se jugaban ambos equipos, algo más que tres puntos, sí que ha podido haber algún tipo de rivalidad. Son dos equipos de Madrid, dos históricos y esperemos ver un buen partido de fútbol", expresó.

Por último, agradeció el apoyo de la afición en cada encuentro de Liga y recordó la complejidad de la categoría de plata. "Nuestra afición es magnífica. Dese que he llegado ha estado alentando al equipo, sabe de las dificultades de la categoría pasado el ecuador del campeonato y que los partidos se ganan con muchas dificultades. El que no quiera verlo, lógicamente, desconoce lo que es la Segunda División", concluyó.