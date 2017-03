Bordalás: "La derrota ante el Girona nos ha hecho más fuertes"

José Bordalás, en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez | Getafe CF

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez después de la dura derrota (5-1) que sufrió el conjunto getafense en Montilivi el pasado sábado. "Estamos centrados en el partido del domingo, el encuentro de la semana pasada ya lo hablamos cuando tocaba y es algo que forma parte del pasado. Todos hemos cambiado el chip y estamos centrados única y exclusivamente frente al Tenerife", indicó.

"Un resultado como el del fin de semana pasado no es habitual. Nos lastró mucho cuando nos hicieron goles inesperados en tres acciones a balón parado, pero hasta los grandes clubes tienen resultados adversos. Esto le puede pasar a cualquiera. De todo se aprende y todo te hace más fuerte. Creo que este resultado nos ha hecho más fuertes a todos", declaró el míster alicantino sobre la derrota ante el Girona.

El Getafe cerrará la jornada 29 de Segunda División este domingo con un duelo directo contra el Tenerife. El cuadro tinerfeño, dirigido por José Luis Martí, está clasificado en la tercera posición de LaLiga 1|2|3 y se encuentra "en un buen momento de forma". "Tiene jugadores de gran nivel (Aarón Ñíguez, Amath, Suso...) , que conocen la categoría. Pero nosotros también tenemos jugadores que están en un buen momento y que tienen mucha ilusión de recuperar el camino de la victoria ganando en casa", apuntó Bordalás.

Bordalás, durante una rueda de prensa en el Coliseum | Getafe CF

"Nosotros respetamos a todos los rivales, pero no tenemos miedo a nadie. Tenemos que jugar pensando en ser nosotros, aunque por supuesto intentando neutralizar las virtudes del rival. Ser el equipo que hemos demostrado que podemos ser en muchos partidos del campeonato", subrayó el técnico del conjunto madrileño.

Para el vital duelo ante el Tenerife, el míster no podrá contar con el centrocampista Sergio Mora al cumplir ciclo de tarjetas. "Es verdad que estamos teniendo problemas en las últimas semanas. Futbolistas que recuperamos pero perdemos otros. Los jugadores que tenemos están preparados y capacitados, ya lo han demostrado, por lo que no tiene que notarse la ausencia de los que no estarán", comentó el técnico getafense, quien adelantó la vuelta de Álvaro y Dani Pacheco, y no descartó que "pueda haber algún cambio" en el once titular.

De cara a lo que resta de temporada, Bordalás señaló que "todos los equipos se juegan mucho", algo que acrecienta la "dificultad de la categoría". "El equipo cuando yo llegué estaba penúltimo en caída libre e hicimos algo que no era lo habitual. Llevamos 14 jornadas seguidas en puestos de playoff y lo que vamos a intentar es darle continuidad al juego y a los resultados", puntualizó.

Por último, el alicantino admitió que pese a la dolorosa derrota ante el Girona espera un "Coliseum que entienda que esto puede pasar y que va a estar alentando al equipo como ha hecho siempre". Y lo podrá ver ya desde el banquillo, una vez concluidos sus cuatro partidos de sanción. "Se sufre más arriba que en el banquillo. Lo he pasado mal estos cuatro partidos, pero afortunadamente vuelvo a estar donde debemos estar los entrenadores", concluyó.