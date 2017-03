Getafe y Tenerife dan la vuelta a la clasificación

Google Plus

Jugadores del Getafe y Tenerife disputando un balón | Fuente: La Liga

Este domingo 12 de marzo en horario nocturno se vuelven a ver las caras Getafe y Tenerife, esta vez en la ciudad madrileña, después de haberse enfrentado en el Heliodoro Rodríguez López. En la jornada 8 iban a disputar su encuentro con dos equipos que llegaban con dinámicas muy negativas. El equipo isleño en ese momento se encontraba en 14ª posición, descolgado prácticamente de los puestos de arriba y después de dos encuentros sin ganar; por su parte, el Getafe, recién descendido de la Liga BBVA, llegaba con serios problemas a este partido, encajonado en antepenúltima posición y con entrenador nuevo después de la destitución de Esnáider tras perder en Girona por 2-0. Pepe Bordalás tomaba el mando del equipo para intentar auparlo hacia posiciones medias de la tabla e intentar evitar, aunque pronto, la fatídica Segunda División B.

El choque entre ambos acabó con un desencajado empate a cero. En la primera mitad el Getafe se encontró con un gran Tenerife, muy agresivo, acechando la portería de Alberto García, titular en ese momento en el equipo azulón por la lesión de Vicente Guaita; cierto es que cerrando los primeros 45 minutos, Dani Pacheco se encontró con la figura del venezolano Dani Hernández. La segunda parte se le puso de cara al Getafe, cuando al minuto 50, el jugador marroquí Jouini se dejaba caer dentro del área, provocando la amarilla por engañar al árbitro intentando provocar penalti y dejando al equipo tinerfeño con un jugador menos. A partir de este momento debía de llegar el turno de Molina y Scepovic para llevarse la victoria, pero la falta de puntería y el portero internacional del Tenerife evitaban el gol.

Cuando más cerca estaba el gol del Getafe, Jorge Molina no tiró de veteranía y acabó expulsado por una agresión al central canario, dejando las tablas también en jugadores en activo en el campo. Debido a esa roja, el encuentro no tuvo más mordiente y se solucionó con un punto para cada uno que no daba aire ni a Getafe ni a Tenerife. Ese primer partido de José Bordalás en el banquillo azulón dejó ver una luz al final del tunel de cara a ascender posiciones, plasmado con 6 partidos consecutivos sin perder; por su parte, el Tenerife siguió con una mala dinámica, encontrando una victoria cuatro jornadas después frente al Rayo Vallecano. Quién hubiera dicho que en este momento ambos equipos estarían como se encuentran ahora: luchando por el ascenso a LaLiga Santander. El domingo a las 20:30 horas podrá disfrutarse de uno de los grandes encuentros de la jornada en el Coliseum Alfonso Pérez, con ambos equipos luchando por subir, tanto Getafe (6º) como Tenerife (3º), separados por dos puntos.