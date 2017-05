Bordalás: ''No debemos caer en la euforia, aún no hemos logrado nada''

José Bordalás junto a sus ayudantes en el partido ante el Alcorcón. | Imagen: La Liga

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro liguero correspondiente a la jornada 37. Dicho encuentro les enfrentará a un Córdoba CF que es décimo séptimo en la clasificación. A pesar de la posición que ocupa su rival, el entrenador azulón no quiere relajaciones puesto que a estas alturas todos los equipos se juegan la temporada, todos los rivales son difíciles indiferentemente de la clasificación. Dicho eso, Bordalás quiso recordar encuentros en donde el Getafe había perdido puntos ante equipos de la zona baja de la tabla, tales como Mallorca o Mirandés.

La categoría del caos, como puede definirse la Segunda División del fútbol español, no permite ninguna relajación, y así lo manifestó José Bordalas: ‘‘Únicamente ganamos el partido, no podemos caer en ningún tipo de euforia, aún no hemos conseguido nada. Si pensásemos que tenemos algo ganado cometemos un error gravísimo’’. Actualmente, el Getafe es el conjunto con mayores posibilidades de jugar el playoff de ascenso a Primera División, e incluso alcanzar al segundo clasificado y conseguir el ascenso directo, pero aún no hay nada asegurado, pues dos resultados negativos pueden echar todo el trabajo por tierra. ‘‘Quedan muchos puntos en juego, tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos posibilidades de caer. Tenemos que ir partido a partido’’, aclaró el técnico azulón.

En cuanto a la situación de su plantilla, el entrenador valenciano destacó el buen momento de juego y comportamiento de sus jugadores. Aseguró que el equipo estaba serio, compacto y con ilusión. Ilusión que se traslada a las gradas del Coliseum Alfonso Pérez, y es que José Bordalás destacó la actitud de la afición azulona: ‘‘Están teniendo un comportamiento excepcional, sobresalientes. Están ayudándonos y deseamos darle una alegría dando el 200% en cada partido’’.

El Getafe recibe al Córdoba con todos los jugadores disponibles para el encuentro, y con la esperanza de ver un Coliseum repleto de azulones guiando a los suyos hacia la victoria.