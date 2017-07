El Getafe ejerce la opción de compra por Álvaro Jiménez

Google Plus

Álvaro Jiménez es azulón | Imagen: Twitter Getafe CF

Álvaro Jiménez seguirá vistiendo la elástica del Getafe CF tras la confirmación oficial de su fichaje. Desde la página web del club se ha hecho oficial la incorporación definitiva del joven jugador. Y es que, el Getafe ha ejercido la opción de compra sobre el extremo derecho andaluz de 22 años.

El canterano madridista, que la temporada pasada jugó cedido en el conjunto azulón, abandona la entidad blanca por una cantidad cercana al millón de euros, pero el Real Madrid se guarda una opción de recompra para un futuro, además del 50% del importe de un futuro traspaso siempre y cuando el Getafe decidiese prescindir del jugador.

La noticia no sorprende a los aficionados azulones, puesto que hace unos días, el presidente del Getafe CF ya adelantaba que iba a hablar con el Real Madrid para ejercer la opción de compra. Ángel Torres decía: ‘‘Álvaro Jiménez lo está haciendo bien, tenemos la opción de compra, iré a ver al Real Madrid porque la vamos a ejercer’’. Y durante la presentación de la equipación para la próxima temporada, que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones del club, el presidente ha declarado: ‘‘He estado durante esta mañana en el Santiado Bernabéu y he firmado la opción de compra de Álvaro Jiménez con el Real Madrid, no la habíamos ejercido todavía aunque el acuerdo estaba pactado’’.

El joven jugador ha realizado una temporada bastante aceptable, pues ha disputado 36 partidos, en los que apenas ha aportado goles, pero sí velocidad y desequilibrio, siendo indiscutible en el once de José Bordalás. Tan solo ha anotado dos tantos y ha aportado otras dos asistencias, pero la persistencia ha terminado por convencer al técnico azulón.

Esta incorporación se une a la de Bruno González, procedente del Betis, y Ángel Rodríguez, del Zaragoza. Más que posiblemente se unirá la de Markel Bergara, que llegará de la Real Sociedad. Y el presidente también ha admitido contactos por el delantero Borja Mayoral, y el defensa Tejero.