El Getafe se interesa por Álvaro García/ Fuente: VAVEL ESPAÑA

El pasado martes Radio Cádiz informaba acerca del interés azulón por Salvi Sánchez, por el que se rumorea que han ofrecido más de un millón de euros. Pues bien, parece que el otro extremo del conjunto gaditano, Álvaro García, también llama la atención en las oficinas del Getafe. Y es que los presidentes de ambas entidades han hablado para los medios de comunicación, y estas declaraciones dan a entender que se producirán movimientos entre el Getafe y el Cádiz.

Cuando Ángel Torres fue preguntado acerca del interés getafense por Salvi Sánchez, el presidente azulón dijo que “solamente sabía que el Cádiz quería a Cala”, palabras que recogió El Desmarque. La respuesta gaditana no se hizo esperar, y al día siguiente Juan Carlos Cordero, director deportivo cadista, declaró: “No estamos detrás de Cala y no queremos vender futbolistas a cambio de otros jugadores”. Además, reconoció el interés azulón por Álvaro García. Dichas declaraciones las hizo a través de El Diario de Cádiz.

Sin embargo, el club madrileño no es el único de Primera que va detrás del de Utrera. Tanto el Deportivo de la Coruña como el Betis también estarían encantados de contar con el extremo en su plantilla. No obstante, de los tres equipos el Getafe es el que presumiblemente podría garantizar más minutos al jugador. Esto puede influir de manera muy notoria en la decisión del jugador, que hasta el momento no se ha pronunciado.

Y es que el extremo andaluz ha realizado una campaña bastante buena. Ha jugado un total de 3.564 minutos, repartidos en 41 partidos en los que ha participado incluyendo Liga, Playoffs de ascenso y Copa del Rey. Además ha anotado 5 goles y ha dado 11 asistencias a sus compañeros. Todos los goles y asistencias los ha logrado en la Liga. También ha sido amonestado con tarjeta amarilla en 5 ocasiones, mientras que no ha llegado a ver ninguna cartulina roja en toda la temporada.