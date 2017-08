Previa Getafe CF - Sevilla FC: En busca de la primera victoria

Google Plus

Último enfrentamiento entre Getafe y Sevilla. | Imagen: La Liga

El Coliseum Alfonso Pérez volverá a vivir una noche de Primera División tras el descenso hace dos temporadas a Segunda División, y el posterior ascenso a la máxima categoría. Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo en la segunda jornada, y ambos buscarán conseguir la primera victoria de la temporada liguera.

Los aficionados azulones podrán disfrutar de los suyos y comprobar si las sensaciones dejadas en la primera jornada se mantienen y lejos quedan los malos encuentros amistosos que no ilusionaban a los seguidores del Getafe. Será la primera prueba en el feudo azulón, y por tanto, la motivación de los jugadores será extra, pues comenzar ganando ante tu afición supone un empujón positivo. La prueba no será sencilla, puesto que delante tendrán a un conjunto férreo y con mucha calidad en todas sus líneas, como es el Sevilla FC.

En busca de la primera victoria

Tanto Getafe como Sevilla buscarán alzarse con la victoria, puesto que ambos cosecharon sendos empates en la primera jornada.

El conjunto del sur de Madrid consiguió un valioso empate en uno de los estadios más complicados de la Liga, San Mamés, y ante un rival también europeo, el Athletic Club de Bilbao. Los de Bordalás cuajaron una magnífica actuación, imponiendo su juego en algunos momentos del partido. Muy seguros en defensa, y serio en ataque, tuvo los tres puntos muy cerca si no hubiese sido por el gol que debió subir al marcador, pero que el colegiado no dio por válido al considerar que el esférico no rebasó por completo la línea de gol.

Por su parte, las sensaciones dejadas por el conjunto de Nervión ante su afición no fueron del todo positivas, dejando algunas dudas entre los sevillistas. Empató a uno ante el Espanyol, un tropiezo inesperado, quizá provocado por la apuesta en el once inicial de algunos de los suplentes. A pesar de ello, el equipo sevillista llegó a adelantarse en el marcador por medio de Lenglet. Berizzo apostó por suplentes, pensando en el partido de la previa de champions ante el Istambul Basaksehir, el cual terminó con la clasificación de los españoles para la competición europea.

El encuentro pasará por la motivación de ambos de conseguir la victoria, y por si el Sevilla acusará el cansancio de la previa. El Getafe buscará, por tanto, un encuentro intenso y rápido para provocar un prematuro cansancio del conjunto sevillista y así luchar por llevarse los tres puntos. El Sevilla buscará el control del balón y del partido.

Solo una victoria sevillista en el feudo azulón

El Sevilla ha visitado el Coliseum en 12 ocasiones, y tan solo ha conseguido llevarse la victoria en una ocasión, en noviembre de 2008 cuando se impuso 0-2. De los 12 encuentros, el Getafe ha ganado en siete. Por tanto, el Getafe cuenta con buenos antecedentes en casa, y buscará ampliar la racha.

Convocatorias

El conjunto local, el Getafe, no podrá contar con Álvaro Jiménez por sanción tras su expulsión en San Mamés. Bordalás tampoco tendrá a su disposición a Dani Pacheco y Gorosito por lesión. Mención especial merece Cata Díaz, que tampoco entró en la convocatoria por los problemas que tiene con el club, y las declaraciones posteriores de su mujer que serán evaluadas por el club, y el jugador podría ser despedido. El veterano defensa no participó en los últimos entrenamientos. El resto de jugadores sí están disponibles para José Bordalás, que saldrá con un 4-2-3-1.

Por su parte, en la convocatoria del Sevilla, no entran Banega, por sanción, ni Franco Vázquez, Carriço y Soria por lesión. Destaca la ausencia de N’Zonzi, cuya posible de salida está presente, pero que en esta ocasión, el técnico sevillista ha admitido estar fuera por molestias musculares.

