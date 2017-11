Karim Yoda dirá adios en invierno / Fuente: Getafe CF

Hay que echar la vista atrás, muy atrás para remontarnos al punto de inflexión en la carrera del todavía futbolista del Getafe, Karim Yoda, y es que a pesar de estar varios meses ausente y fuera de los terrenos de juegos, el jugador galo todavía sigue siendo propiedad de la entidad azulona.

Esto ocurrió la pasada temporada con el Getafe militando todavía en la categoría de plata de nuestro fútbol con la ambición de volver al lugar de donde nunca debió irse, la Primera División. Por aquel entonces, Karim Yoda sufrió una aparatosa lesión de rodilla en un partido que disputaba con los suyos en los Juegos del Mediterráneo, ante la Unión Deportiva Almería. Des ese momento, Yoda supo que su objetivo era el de recuperarse lo antes posible de su lesión y al finalizar el plazo de cesión con el Getafe, buscar nuevas oportunidades en el panorama internacional, ya que era sabedor de que no entraba en los planes de José Bordalás.

Pero las intenciones del futbolista no salieron como éste esperaba, ya que no consiguió salir en el mercado veraniego, y eso que no le faltaron ofertas. Entre otras la del Dínamo del ex jugador y entrenador del Getafe, Cosmin Contra, pero finalmente no se pudo realizar dicha operación debido al desconocimiento sobre el estado de forma del jugador tras su lesión.

Finalmente, el club no consideró oportuno darle salida al francés y decidió que permaneciese a las órdenes del Alicantino hasta el próximo mercado invernal, donde se espera que deje de formar parte de la disciplina getafense, aunque la cúpula del club no descarta la opción de que se quede en el Getafe y luche por un puesto en la titularidad. Mientras tanto, el jugador peleará por recuperarse por completo de su lesión e intentar convencer a Bordalás de que puede ser importante para la zaga getafense.