El Getafe puede elegir portero gratuito

Y es que hace tan solo unos días el presidente de la entidad azulona Ángel Torres declaró ante los medios de comunicación la firme idea de no hacer más fichajes, pero esto ha dado lugar a que salgan estadísticas respecto a claúsulas de rescisión, contratos etc. Y entre tanto figura que el actual cancerbero que defiende la meta del Coliseum Alfonso Pérez, Vicente Guaita, que acaba su contrato con el club getafense en 2018, por lo que el ex jugador del Valencia CF sería libre de negociar con otros equipos a partir del próximo 1 de Enero del año venidero si se da el caso de que no llegue a un acuerdo con la cúpula del Getafe CF.

Aunque bien es cierto que ese acuerdo es más que complicado, ya que el interés de varios equipos de la Liga Santander es más que notable. Por lo que según informa elGOLdigital los directivos de la entidad ya se han puesto manos a la obra en buscar nuevo dueño de la portería azulona. Todo apunta a que dicho sustituto se encuentra en el noroeste de la Península, más concretamente en tierras celtas, ya que en Balaídos puede encontrarse al que probablemente será el próximo guardameta del Getafe, y no es ni más ni menos que Sergio Álvarez. Un guardameta de garantías que debido a las rotaciones de Juan Carlos Unzúe se ha visto superado por Rubén Blanco en la pelea por la titularidad.

Esta es una novedad para el entorno del club, ya que hace unos días el presidente afirmó que lo más probable era que no hubiese más fichajes hasta el próximo verano, y más aún si se confirma la eliminación en Copa del Rey frente al Deportivo Alavés, rival al que se enfrentarán la próxima jornada en el feudo azulón y que puede servir para abrir una brecha considerable con las posiciones de descenso.