Bordalás: "Ver feliz a tanta gente me reconforta" / Getafe CF

Honestidad, trabajo y compromiso. Tres palabras que definen a la perfección la metodología y el trabajo día a día de un entrenador como José Bordalás, que minuto a minuto busca que su equipo, el Getafe CF crezca y se desarrolle hasta llegar a lo más alto. Algo que hasta la fecha parece que va por el camino adecuado, ya que el alicantino tiene a sus pupilos siete puntos por encima de las posiciones de descenso, cumpliendo así con creces con el objetivo pactado a principio de temporada con la cúpula de la entidad azulona, que no es ni más ni menos que el de la salvación. A partir de ahí, todo lo que venga será bienvenido.

El míster ha declarado que están "contentos a medias", debido a la ambición que caracteriza a la totalidad de la plantilla, ya que, según afirmó el propio Bordalás: "Queríamos tener algún punto más para estar un poquito más tranquilos, pero sabemos que la competición es muy exigente". También quiso destacar el partido ante el Deportivo de La Coruña como el más flojo hasta la fecha, manteniendo una buena postura hacia el resto de encuentros, de los cuales ha opinado que estuvieron a un buen nivel.

"Poco a poco el equipo va creciendo"

"Para mi competir es darlo todo en el terreno de juego, darlo absolutamente todo, saber que sin esfuerzo no habrá recompensa. No aliviarse en ningún momento, la exigencia en el deporte de alto nivel es máxima, en el fútbol todavía más y si no rindes al máximo, si no te exiges al máximo, no puedes competir", apuntaba el técnico alicantino en un alarge de motivación mezclado con pura poesía futbolística que hace ver a cualquier aficionado al deporte rey todo el trabajo que hay detrás de un simple resultado obtenido durante los noventa minutos que dura un partido de fútbol.

"Este año la gente está con el equipo. Eso es bueno"

Bordalás también reflexionó sobre el momento que atraviesa dentro del club, en el aspecto más profesional: "¿Mi momento?, la verdad es que estoy muy feliz, muy contento, porque tengo una gran relación con todas las personas del club, con mi presidente, con los ayudantes, con los futbolistas, yo creo que también con la afición. Es un momento de felicidad. Me como mucho la cabeza porque mi deseo es ganar partidos para hacer feliz, que es lo que más deseo en el fútbol y lo que más me satisface, hacer feliz a la gente, eso es lo que más me gusta".