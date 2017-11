Los hombres sin minutos de Bordalás / Fuente: Getafe CF

La perfección en el fútbol no existe, y mucho menos en las plantillas de los equipos. El Getafe CF no iba a ser una excepción, ya que a pesar del buen momento de forma por el que atraviesa el club en el vestuario hay ciertos futbolistas que no están conformes con su situación actual en la escuadra azulona respecto al reparto de minutos y oportunidades de su técnico alicantino José Bordalás. Un total de seis jugadores del conjunto madrileño mantienen a cero su casillero de minutos disputados en la entidad getafense, algo que, de cara a la galería no tiene el esteticismo en en la faceta de las estadísticas.

En el torneo de la regularidad, como su propio nombre indica, hace falta ser regular durante todo el curso para poder cumplir con los objetivos pactados al principio de éste y para ello se requiere de una amplia plantilla, algo que el Getafe tiene. Quizás aspectos como las lesiones o las decisiones tácticas del míster han provocado que media docena de jugadores no cuenten con minutos sobre el rectángulo de juego.

Otro factor a tener en cuenta es el de las buenas actuaciones, como es el caso de la portería, y es que Vicente Guaita no hado lugar a opciones para Filip Manojlovic, procedente del fútbol serbio.

El tema de los centrocampistas ofensivos también toma su palabra en dicho debate, ya que tanto Chuli como Mathias Oliveira tampoco han tenido la oportunidad de debutar esta temporada, debido al buen estado de forma de Fayçal Fajr, Álvaro o Portillo.

Cierran el cupo de los seis hombres dos futbolistas del calibre de Nico Gorosito y Pacheco, aunque este primero ya ha ido alguna que otra vez convocado como el cuarto central de la zaga getafense. Pacheco, por su parte, podría ser el primer jugador en abandonar esta curiosa lista después de que José Bordalás manifestase en varias ocasiones la importancia que puede tener el atacante para los intereses del equipo, pero debido a su reciente luxación de hombro no ha podido ser posible, aunque ya cuenta con el alta médica y podría debutar esta jornada frente al Deportivo Alavés.