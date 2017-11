Guaita vs Pacheco, duelo de guardametas / Fuente: VAVEL.com

Quedan escasos días para que suene el pitido inicial en el Coliseum Alfonso Pérez de un partido que enfrentará por un lado, al Getafe CF del técnico alicantino José Bordalás, y por otro al Deportivo Alavés con el italiano Gianni de Biasi como dueño del banquillo vitoriano. Y es que ambas escuadras se enfrentarán en dos ocasiones en el mes de noviembre, ya que el próximo sábado disputarán el encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada de competición doméstica, y el día 30 del mes presente se enfrentarán en el estadio de Mendizorroza en la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Dos conjuntos que tienen una clara consigna en su modo de juego, la de no encajar goles, basándose en la rocosidad de sus defensas y en guardametas de gran calibre como lo son Vicente Guaita y Fernando Pacheco respectivamente. El cancerbero getafense y ex del Valencia CF ha encajado 13 tantos en las once jornadas que llevamos de competición, quedando un promedio de algo más de un gol por partido. El jugador de 31 años se ha afianzado en la meta azulona y en lo que llevamos de curso futbolístico no ha dado opción alguna a ninguno de los dos porteros suplentes del club.

Vicente Guiata también ha sido salvador en algunos tramos de Liga, destacando por encima del resto el partido frente al CD Leganés, donde detuvo un lanzamiento de penalti a Guerrero cuando los suyos iban por debajo en el electrónico. Un encuentro que finalmente se acabó llevando el Getafe.

Por su parte, Fernando Pacheco, de 25 años de edad, ha disputado todos los minutos de competición doméstica con sus compañeros, haciéndose, al igual que su rival en la portería del próximo sábado, un hueco en la titularidad. El alavesista ha encajado un total de 16 goles, un promedio que mejora a algunos equipos de nuestra Liga, pero que debido a la escasa eficacia goleadora de sus atacantes -que tan sólo han anotado 5 tantos- no se ha visto reflejado en la tabla clasificatoria, ya que el cuadro vasco se sitúa en la antepenúltima posición a dos puntos de la salvación.