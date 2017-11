Victoria con solvencia en el Coliseum

Google Plus

El Getafe CF ha conseguido este sábado tres puntos de oro tras derrotar con solvencia al Deportivo Alavés de Gianni De Biasi. La solidez defensiva de la escuadra vitoriana no tuvo nada que hacer ante la efectividad atacante de los locales, que disputaron el partido más completo de la temporada junto al de la victoria por cuatro tantos a cero frente al Villarreal. El único pero que se le puede atribuir a los azulones es que tras el gol de Santos en contra, ya son siete los partidos seguidos recibiendo gol, algo que debido a los buenos resultados obtenidos está pasando desapercibido.

Inicio apoteósico del cuadro local

El partido se posicionaba como un encuentro en el que ambos conjuntos buscarían cometer los menos errores posibles en defensa e intentarían materializar las escasas ocasiones de las que dispondrían en ataque, pero lo cierto fue que el Getafe desarticuló por completo ese guion, ya que a los diez minutos ya dominaba con puño de hierro sobre el césped del Coliseum por 2-0. Y es que, en el minuto 5 y tras una buena jugada colectiva, Arambarri enviaba un centro preciso desde el costado derecho para que Markel Bergara -elegido recientemente Jugador 5 Estrellas del Getafe por Mahou- rematase con facilidad y sin oposición a bocajarro sobre la meta defendida por Pacheco, poniendo así a los suyos por delante a las primeras de cambio.

Fuente: Deportivo Alavés

El gol tempranero cayó como una losa sobre los pupilos de Gianni De Biasi, un golpe psicológico que afectaría aún más a los vitorianos tan sólo tres minutos después de haber encajado el primer tanto, ya que en el minuto 10, Dieguez derribaba a un delantero getafense cuando éste se disponía a disparar dentro del área, obligando así al colegiado Jaime Latre a señalar el punto fatídico. Jorge Molina sería el encargado de ejecutar la pena máxima, definiendo con gran facilidad al lado contrario elegido por Fernando Pacheco, haciendo así inútil la estirada del cancerbero extremeño del Alavés y poniendo tierra de por medio en el electrónico.

Vendaval azulón tras el descanso

Tras el paso por túneles de vestuario, el Getafe no salió a defender el resultado ni mucho menos, sino que salió al rectángulo de juego de su feudo a dinamitar por completo las escasas opciones que le quedaban a los visitantes de sacar algo positivo de tierras madrileñas. Y así fue, en el minuto 53, Ángel Rodríguez recibía un buen balón en tres cuartos de cancha a su pierna izquierda, y tras hacer un excepcional recorte dentro del área se acomodó el cuero a su pierna buena para con la puntera hacer el 3-0, resultado imposible de remontar por el glorioso.

Fuente: Getafe CF

Los del sur de Madrid mostraban una imagen sobre el terreno de juego que hacía ya tiempo que no se veía en el templo azulón. Compañerismo, constancia, regularidad, eficacia, compromiso etc. Son algunos de los atributos que mostraron los chicos de Bordalás durante todos y cada uno de los noventa minutos que duró el choque. Un equipo sólido plantado sobre el campo, donde todos defendían y todos atacaban, quizás la mayor de las razones por las que el Getafe consiguió este sábado la victoria. Algo que se vio reflejado a falta de menos de media hora para la conclusión del partido, cuando el canario Ángel Rodríguez recibió otro magnífico balón que se encargó de hacerlo aún mejor, cuando se orientó el esférico para efectuar un disparo a media distancia que fue directo a la escuadra de la portería del Alavés, anotando así su doblete particular y sentenciar por completo el encuentro.

Gol alavesista para maquillar el duelo

En el fútbol no todo es perfecto, y quizás esa imperfección sea lo que cataloga al deporte rey como "perfecto". El festival goleador del Getafe se vio frustrado por un solitario gol de Santos a falta de diez minutos para el final, debido a una relajación momentánea de los locales. El venezolano se elevaba sobre la defensa azulona tras un gran centro desde la banda derecha para perforar la portería custodiada por Vicente Guaita, que no pudo hacer nada para evitar que el futbolista vinotinto maquillase el resultado poniendo el definitivo 4-1. Un Christian Santos al que parece que se le da bien este Getafe, debido a que fue el encargado de anotar el gol de la victoria en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Tras esta victoria la entidad azulona se acerca a la mitad de su objetivo de hacer 40 puntos para certificar la salvación. Y es que el Getafe CF dormirá el resto de la semana en la décima posición de la tabla clasificatoria, manteniéndose por el momento diez puntos por encima de las posiciones de descenso, a la espera de lo que hagan Las Palmas y Málaga en sus respectivos compromisos ligueros. Por su parte, y pensando en cotas más altas, la zaga getafense se sitúa a tres puntos de posiciones europeas a la espera de los resultados de los equipos que actualmente permanecen por encima suya. Aunque bien es cierto que el técnico alicantino no quiere ni oír de hablar de Europa, ya que el objetivo primordial es el de la salvación.