Sergio Mora: "Hemos hecho un buen partido" / Fuente: Getafe CF

El jugador del Getafe CF, natural de Torrejón de Ardoz, atendió a los medios de comunicación presentes en la zona mixta del feudo azulón, tras derrotar con un contundente 4-1 al Deportivo Alavés de Gianni De Biasi tras un comienzo que rozó la perfección por parte de los pupilos de José Bordalás. El centrocampista analizó el encuentro y trató otros temas de referencia para el entorno de la entidad getafense, como es el caso del calendario que les espera hasta fin de año.

"Era muy importante, estamos muy contentos. El equipo ha estado muy bien, hemos hecho un buen partido". Así analizaba el choque uno de los capitanes de la plantilla madrileña, quien se mostró muy contento por la buena situación por la que atraviesa actualmente su equipo. La victoria, según afirmó el madrileño, permite al equipo asentarse en la zona media de la tabla con tranquilidad, pero no es excusa para no ir a tierras catalanas a por la victoria frente al RCD Espanyol, club que pasa por un estado de forma similar respecto al Getafe.

El mediocentro habló sobre el gran inicio de partido de los suyos: "La verdad es que el equipo ha salido muy bien, hemos tenido la fortuna de marcar dos goles tempraneros y además hemos realizado un gran partido hasta el final", matizaba Mora. Por su parte, quiso también desearle lo mejor a su ex equipo, ya que la escuadra vitoriana no se encuentra en su mejor momento: "Siempre es especial para mi jugar ante el Alavés. Es un club y una ciudad donde me trataron muy bien".

"El calendario ha sido difícil, sobre todo en casa. Creo que el equipo ha competido, siempre ha estado en disposición de ganar todos los partidos y eso es lo importante", opinaba Sergio Mora al ser preguntado por los compromisos que han tenido hasta la fecha en competición doméstica. Por último, quiso destacar que el partido ante la escuadra vasca ha sido de los mejores de lo que va de temporada, aunque destacó que partidos como el de Villarreal en casa también merecen estar entre los mejores.