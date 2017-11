El filial azulón vence y convence frente al Santa Ana

Google Plus

El filial vence y convence / Fuente: Getafe CF

El fútbol está de fiesta en la ciudad de Getafe, y es que al buen primer tercio de temporada del primer equipo hay que sumarle el aún mejor comienzo del filial azulón. Dos plantillas que auguran éxito esta temporada con el gran juego desplegado en este inicio de campaña. Los de José Bordalás se sitúan décimos en la tabla clasificatoria con 16 puntos, por su parte, el filial getafense se proclama líder provisional de la Tercera División madrileña con 32, alzándose así hasta la primera posición del Grupo de la Comunidad de Madrid tras vencer este fin de semana al Santa Ana por 3-0 en casa, adelantando al que hasta entonces era líder, el Rayo Vallecano B, quien cayó derrotado 4-3 frente al Mostoles a domicilio.

El encuentro comenzaba muy de cara para el filial, ya que a los ocho minutos del inicio del partido Hugo Duro hacía el primero para los suyos. Un resultado de 1-0 con el que llegaríamos al descanso en la Ciudad Deportiva con todo por decidir. El liderato estaba en juego y eso se sabía en las filas del Getafe B, por ello salieron tras el paso por túneles de vestuarios a por el segundo tanto, que conseguirían al inicio de la segunda parte mediante un tanto de Carlos Calderón, que culminaba así una excelente jugada colectiva para encarrilar el choque.

La historia se ponía muy favorable para los del sur de Madrid. No obstante no había tiempo para relajarse, por lo que el entrenador realizó los cambios pertinentes para el amarre del duelo, aunque la cosa no acabaría ahí, debido a que a falta de tres minutos para la conclusión del partido, Hugo Duro, que abrió la lata, sería el encargado de sentenciar un partido que tuvo de principio a fin de los noventa minutos un claro dominador. Con esta victoria el objetivo de volver a la categoría de bronce de nuestro fútbol se ve cada vez más cerca, ya que los azulones son líderes momentáneos del Grupo VII con un estrecho margen de error de un punto sobre el segundo clasificado y con cinco sobre las posiciones que cierran los play offs.