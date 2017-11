Jesús: "Hemos cambiado la mentalidad en defensa" / Fuente: Getafe CF

El cancerbero del Juvenil C del Getafe CF atendió a los medios de comunicación del club azulón tras obtener un empate a uno frente al Tribal Valderas. El guardameta destacó la importancia de estar excelentes en labores defensivas para intentar dejar la portería a cero e intentar materializar las ocasiones de gol para conseguir victorias e ir sumando puntos a su casillero: "En la primera parte encajamos el primer gol, en el descanso dejamos las cosas claras y al salir en la segunda intentamos remontar el partido, no pudimos, pero al menos lo empatamos", afirmó el portero de la zaga getafense.

Y es que, según el guardameta azulón, el equipo llega con fluidez a portería rival, aunque a pesar de esto no pudieron conseguir unos importantes tres puntos ante los madrileños. Jesús fue preguntado por el equilibrio entre defensa y ataque de los suyos, a lo que éste respondió que: "Tenemos facilidad para llegar, pero no para finalizar. Sin embargo hemos cambiado la mentalidad en defensa". Un futbolista que se define a sí mismo como alguien muy comunicativo: "Hablo mucho, no me callo, no me da vergüenza nada. Es mejor dar tranquilidad a los jugadores y relax al equipo", finalizaba Jesús.

"En la categoría muchos equipos son de tercer año, por lo que los partidos son de mucho poderío físico. Debido a esto, la mayoría de los partidos se resumen en abrir a banda y centrar, dotando al encuentro de mucho juego aéreo". Así respondía el portero de uno de los equipos más jóvenes de la competición. Por último Jesús fue preguntado por su próximo rival, el Vicálvaro, a lo que respondió que es un rival que se encuentra por debajo de ellos en la clasificación y al que se le puede ganar, ya que, según él: "Todos los equipos de esta categoría son ganables". Una victoria que serviría para aumentar la racha de seis partidos sin perder.