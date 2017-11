Duelo de entrenadores: Quique contra Bordalás / Fuente: Getafe CF

Este lunes se enfrentan a las 21:00 Espanyol y Getafe. Los locales buscan una victoria en casa que les de tranquilidad, mientras que los madrileños pelearán por seguir con el gran inicio de Liga y puntuar fuera de casa.

Sin duda, en este encuentro predominará el rigor táctico, sello esencial de los entrenadores de ambos conjuntos.

Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol, suele emplear un sistema 4-4-2, con la variante de los laterales ofensivos o defensivos según sea la entidad del rival. Para este partido optará, presumiblemente, por la primera opción.

La línea defensiva la encabezan los centrales Naldo (ex del Getafe) y David López. No son centrales especialmente hábiles a la hora de sacar el balón jugado, lo que no les supone ningún problema ya que el estilo de juego del equipo no lo requiere. El primero es propenso a cometer fallos individuales, provocando ocasiones rivales de forma habitual. Por su parte, David López es un central bastante correcto.

El lateral derecho lo ocupa el polivalente Víctor Sánchez. El capitán del Espanyol, que se perdió los primeros partidos de Liga por lesión, cumple en cualquier posición, y está dotado de calidad más que suficiente. En el otro costado, Quique suele optar por Aarón Martín, que ya ha sonado para varios equipos importantes. Cumple atrás y posee gran proyección ofensiva.

En el centro del campo, Javi Fuego es el ancla del equipo. Un jugador muy posicional que encaja perfectamente en el esquema. Suele estar acompañado de Sergi Darder, uno de los grandes fichajes esta temporada. Este último, más liberado, es el encargado de nutrir de balones a los atacantes. Los extremos son esenciales en el cuadro del entrenador madrileño. Jurado es su ojito derecho, el cual le ha acompañado por diferentes equipos donde ha entrenado. Junto a Piatti, que destaca por su rapidez, protagonizan la mayoría de contraataques del conjunto periquito. Solidez táctica y velocidad al contragolpe son los dos pilares principales del equipo.

Quique Sánchez Flores apuesta por dos delanteros móviles, que a día de hoy han alcanzado un notable nivel en Primera División. Tanto Gerard Moreno como Leo Baptistao se han consagrado ya en la máxima categoría. Saben caer a banda cuando el equipo necesita crear superioridad por los costados, además de ser grandes rematadores. Para este partido, con la sensible baja del delantero brasileño, Sergio García aspira a la titularidad.

Centrándonos ya en el equipo visitante, su entrenador, José Bordalás, no se queda atrás a la hora de montar un once titular ordenado y sólido. El Getafe suele apostar por replegarse atrás cuando juega fuera de casa, confiando en no encajar y aprovechar alguna contra o balón parado, aspecto muy trabajado en el conjunto madrileño. Cuando juega en el Coliseum, da un paso adelante, pese a que no pierde la personalidad que le identifica, y que tan buenos resultados está dando hasta ahora.

La clave en el sistema del Getafe es el número de delanteros que utilice. El entrenador alicantino prefiere un 4-2-3-1, con Jorge Molina como referente, pero ante la irrupción de Ángel, que se ha ganado la titularidad a base de goles, lo lógico es que proponga un 4-4-2.

En una línea defensiva bastante correcta, capitaneada por Juan Cala, destaca el papel de Djené, una de las revelaciones del Getafe. El central togolés se muestra siempre concentrado y es casi insuperable en duelos individuales. Los laterales los ocupan Damián Suárez y Antunes. Ambos poseen grandes cualidades defensivas, con la peculiaridad de tener además un buen golpeo de balón. Suelen botar los balones parados.

La otra característica principal del sistema de Bordalás es el doble pivote defensivo del centro del campo. Markel Bergara y Mauro Arambarri son fijos en el once. No son grandes creadores de juego, pero encabezan la presión y la cobertura a la línea de defensas, cuestión muy valorada por el técnico.

Tras los ya mencionados Ángel y Jorge Molina, cabe destacar que los extremos del Getafe son muy generosos a nivel defensivo, quizás más que los de su rival del lunes. Amath, Fajr, Portillo y Álvaro pelean por dos puestos titulares. El entrenador del Getafe suele apostar siempre por Amath, que le da velocidad al atacar, y suele acompañarlo de Portillo o Fajr si quiere más control del juego, o por Álvaro, que le da más desborde.