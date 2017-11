Google Plus

Lucas: "No podemos perder nuestra intensidad" / Fuente: Getafe CF

El canterano del Getafe CF, Lucas, que ocupa la demarcación de lateral en el Cadete A del club, atendió a los medios de comunicación del club azulón en unas declaraciones donde trató temas de actualidad que acontecen al entorno de los suyos días después de la reciente derrota sufrida por su equipo frente al Real Madrid CF: "Planteamos el partido como lo quería el entrenador, y nos fue bastante bien. Nos pusimos por delante antes del descanso. En la segunda perdimos un poco la intensidad y llevaron el partido a su favor", apuntaba Lucas al ser preguntado por dicho partido.

Por su parte, Lucas prefiere dar prioridad a las labores defensivas, de donde él es partícipe: "Lo primero es encargarse de defender, y posteriormente doblar, hacer jugadas con el extremo. No podemos perder nuestra intensidad. En esta liga si no eres regular no puedes estar arriba", añadió comentando sobre sus funciones dentro del rectángulo de juego. Unas funciones que parece que tiene entendidas tanto en el ámbito teórico como en el práctico.

Según Lucas, la clave del encuentro estuvo en impedir el juego interior de la escuadra blanca e intentar robar balones lo más adelantados posible para armar una buenas contras y materializar las ocasiones manifiestas de gol. También añadió que: "Frente a rivales pequeños siempre coges confianza y eso puede perjudicarte a la hora de jugar". Por último habló sobre su próximo rival en competición doméstica, y que pese a que estos vayan por debajo suya en la clasificación no pueden relajarse debido a que se pueden llevar algún susto: "Si están aquí en autonómica será por algo". Quiso destacar la importancia de que un equipo esté unido para alcanzar los objetivos propuestos a principio de temporada, con esto Lucas daba por concluida la rueda de prensa ante los periodistas del club.