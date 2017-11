Google Plus

Markel Bergara: "Hay que tener los pies en el suelo" / Fuente: Getafe CF

El lema para esta temporada en el Getafe CF es bien claro, el de ir partido a partido. Una filosofía que el club ha implantado a la perfección en todas las categorías, además de haber sido muy eficiente en cuanto a los resultados obtenidos. El propio Markel Bergara también es partidario de dicha teoría: "Hay que tener los pies en el suelo. Nosotros sabemos lo que somos. Somos buenos por saber cuáles son nuestras capacidades en estos momentos. Nuestras intenciones tienen que ser ir partido a partido", apuntaba el futbolista de origen vasco al ser preguntado por la situación actual y venidera del club.

En el club getafense la prudencia es esencial para no creerse más de lo que el equipo en realidad es, por lo tanto los integrantes de la plantilla no quieren darle mayor importancia al tema sobre la posibilidad de pelear por posiciones europeas: "Creo que no podemos ser tan resultadistas en este caso, pero si es verdad que, tras un resultado tan importante en casa, delante de nuestra afición, todo el mundo se motiva y se ilusiona. Tenemos que ser lo suficientemente conscientes de la dificultades de esta liga".

"Estoy muy contento de la decisión que he tomado de haber venido al Getafe. La verdad es que estoy deseando de seguir trabajando para ayudar al equipo". Y es que el centrocampista azulón ha manifestado en más de una ocasión su bienestar en su nueva casa. También destacó que hasta el día de hoy cuenta con mucha confianza en sí mismo, algo muy importante para él que no obtuvo en su última temporada como txuri urdin. Por último analizó al RCD Espanyol, equipo al que se enfrentará el próximo lunes: "Tiene una plantilla muy buena con jugadores de altísimo nivel y con mucho potencial. Sus números no son tan buenos para el juego que vienen realizando. Eso quiere decir que en algún momento tienen que explotar. Va a ser muy complicado", finalizaba Bergara en sus declaraciones.