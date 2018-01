Google Plus

Duelo de entrenadores: Simeone contra Bordalás / VAVEL

La jornada empieza con un derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Getafe, un choque aparentemente decantado por la diferente categoría de los conjuntos, pero no tan desequilibrado si nos basamos en lo que va de campeonato.

El Getafe está cuajando una temporada espectacular en su vuelta a Primera División, mientras que el Atlético de Madrid no termina de alcanzar la solidez que le ha llevado a estar entre los mejores de Europa recientemente. Sin embargo, la incorporación de Diego Costa y de Vitolo puede dar ese punto de calidad, y sobre todo de ilusión, que necesita el aficionado colchonero.

Los locales parten como favoritos para el duelo del sábado. En portería no hay duda: Oblak está actualmente entre los tres mejores porteros del mundo y es indiscutible. La línea defensiva la capitanean Godín y Savic, que pese a no estar en su mejor temporada, siguen siendo imprescindibles para Simeone. El lateral derecho será para Vrsaljko, que ha conseguido quitarle el sitio a Juanfran. En el izquierdo hay más dudas. Tras las buenas actuaciones de Lucas Hernández y el dudoso estado de forma de Filipe Luis durante las últimas semanas no hay un titular claro. Podríamos apostar a que acabarán venciendo los galones del brasileño, pero sin tener nada claro.

El centro del campo puede incluir a Thomas para dar descanso a Gabi, pese a que el capitán también podría acompañar en el doble pivote a Saúl. Koke será el encargado de dar el punto de calidad al centro del campo. Una de las principales novedades podría ser la entrada de Vitolo en banda, solo queda ver si su entrenador cuenta con él desde el principio o prefiere usarlo como revulsivo. Y en la delantera la estrella ya tiene pareja. Diego Costa formará con Antoine Griezmann una de las delanteras más peligrosas de la Liga.

Por su parte, el Getafe busca recuperar la buena imagen fuera de casa, materia olvidada en los últimos meses. No parece el mejor escenario para que así suceda, pero con solidez y trabajo grupal, y dejando la portería a cero en los minutos iniciales, el Atleti puede encontrar dificultades.

El equipo de Bordalás formará con Guaita en portería. Damián, Antunes, Cala y Djené integran una de las defensas más fiables de la competición, siendo los azulones un equipo muy poco goleado. Con el todavía lesionado Bergara, José Bordalás tendrá que elegir entre Mora y Fajr para acompañar al ya recuperado Arambarri. Portillo y Amath completarán el centro del campo, y la pareja Molina-Ángel completan un conjunto que debe actuar como tal si quiere sacar algo en el Wanda Metropolitano.

La llegada de Vitolo, y sobre todo la de Costa, parecen dar ese plus que le faltaba a los locales. Quedan pocas horas para comprobar si el Getafe puede hincarle el diente a un Atleti en alza.