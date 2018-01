Arambarri: "Trataremos de conseguir los máximos" / Fuente: Getafe CF

Mauro Arambarri, futbolista charrúa del Getafe CF ha atendido esta semana a los medios de comunicación del club azulón a escasas horas de que suene el pitido inicial en el Coliseum Alfonso Pérez para medirse ante el Málaga CF, equipo que actualmente reside en la última posición de la tabla clasificatoria y frente al que el Getafe de José Bordalás tiene la oportunidad de sacar los tres puntos y ver cada vez más cerca el certificar el objetivo de la salvación: "Esperamos terminar la primera vuelta con los máximos puntos posibles, intentaremos seguir por esta línea", argumentaba el centrocampista getafense, que otorgaba importancia al factor de jugar como local éste sábado.

El futbolista recordó que a pesar de que no se consiga puntuar en ciertos partidos, no todo es negativo, ya que siempre se puede sacar una lectura positiva de los errores que se cometen para intentar mejorarlos y hacer que no vuelvan a ocurrir: "Cada derrota deja cosas positivas y negativas. Estuvimos unidos dentro del campo ante un rival grande, estuvimos a la altura", afirmaba el mediocentro uruguayo del Getafe. Éste viernes el feudo azulón recibe a un Málaga necesitado de puntos por lo que lo que a priori parece un duelo asequible, será una lucha sin cuartel por los tres puntos en el sur de Madrid: "Las urgencias del Málaga son un arma de doble filo, debemos estar muy concentrados. Sabemos que están golpeados, pero eso no significa que no vengan a por todas", manifestaba Mauro Arambarri.

Por último el charrúa fue preguntado sobre su situación actual dentro del vestuario: "Me siento muy bien con todos mis compañeros y me entiendo a la perfección con todos a la hora de saltar al terreno de juego. Con Markel obviamente me entendía muy bien ya que disputamos muchos partidos juntos", finalizaba Arambarri.