Getafe - Málaga: puntuaciones Getafe, jornada 19 de La Liga Santander

Amath y Luis Hernández en la disputa de un balón // Fuente: Getafe CF

Victoria del Getafe CF ante su afición que le coloca en una situación de tranquilidad en la tabla y le permite soñar con los puestos europeos. Una solitario gol de Juan Cala da la victoria a los de Bordalás en el cierre de la primera vuelta de La Liga Santander

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.)

José Bordalas

7| El técnico no se inmutó sobre el juego azulón en toda la primera parte pero supo reaccionar el tiempo y dar entrada a Ángel en el terreno de juego. El verdadero revulsivo del cuadro azulón.

Emi Martínez (7)

El portero ha parado todas las internadas malagueñas y ha estado seguro en la dos o tres llegadas más peligrosas del conjunto andaluz. Ha tenido algunas imprecisiones en los saques y despejes pero ha cumplido el argentino.

Damián (6)

Peleón. El uruguayo se ha recorrido la banda derecha y ha cuajado multitud de centros al área, todos sin éxito. Correcto en defensa y efectivo en la salida de balón.

Juan Cala (8)

El salvador. El sevillano vuelve a mojar de cara a gol y ya suma seis goles con el conjunto azulón en tres temporadas. Un muro en defensa y muy seguro a la hora de sacar el balón jugado. Partidazo para el de Lebrija.



Bruno (6)

Correcto. Muy buen partido del central que ha suplido perfectamente la baja de Djené. Correcto en defensa y muy eficaz en las anticipaciones.



Antunes (5)

Desparecido. El portugués no ha podido replegarse y se ha quedado más a tras que de costumbres, esto ha propiciado que el equipo carezca de hombres a la hora de atacar.



Arambarri (7)

Cerrojo. El uruguayo ha sido el mejor del partido junto a Cala muy seguro en defensa y muy completo en todos los aspectos, incluso en la primera parte, donde se echó el equipo a la espalda.



Fajr (6)

Intermitente, algún destello de calidad del marroquí pero poco incisivo en líneas generales, defensa correcta y poco resolutivo en ataque.



Gaku (6)

Una copia al juego de Fajr aunque más echado al ataque, en ocasiones ha jugado de punta y el japonés lo ha notado. Se empieza a poner a tono el ex del Tenerife tras su lesión.



Portillo (5)

Desaparecido. El malagueño podía haber brillado ante su ex equipo pero no ha sido así, el mediocentro no ha encontrado su sitio y ha participado poco en el juego azulón.



Amath (6)

Peleón, el senegalés ha estado muy acertado en la primera mitad y ha protagonizado algún tiro aunque con poco peligro para la portería defendida por Roberto.



Molina (5)

Poco vistoso el juego del delantero una gran ocasión errada en la primera mitad y algunas transiciones en la segunda mitad.



Ángel (7)

El revulsivo el tinerfeño sigue en la línea de toda la temporada resolutivo y efectivo Una gran serie de pases y una asistencia final que vale el único tanto del encuentro. Minutos muy completos del delantero en los que también pudo hacer algunas arrancadas con peligro.



Mora

SC | Entró con el partido resuelto y poco influyo en el juego del equipo.



Pacheco

SC| Entró en el descuento y solo sirvió para arañar minutos al tiempo de juego.